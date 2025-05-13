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Kanalizasyon suyu 2 gün boyunca denize aktı! 4 milyon lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanalizasyon suyu 2 gün boyunca denize aktı! 4 milyon lira ceza kesildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da Dereağzı Balıkçı Barınağı'nda pompa arızası nedeniyle kanalizasyon suyu arıtılmadan denize döküldü. 2 gün süren arıza nedeniyle YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesildi.

Yalova Dereağzı mevkisindeki çevre kirliliği vatandaşların tepkisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan pompa arızası nedeniyle kanalizasyon hattından çıkan kirli sular denize karıştı.

4 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Deniz yüzeyindeki kirli manzarayla karşılaşan vatandaşlar ise gözlerine inanamadı. Yaşanan olay sonrasında bölgede inceleme gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespit üzerine YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti. Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ, pompa arızasını 2 günde düzelterek kanalizasyon hattını denize deşarjının devamını önledi.

Kanalizasyon suyu 2 gün boyunca denize aktı! 4 milyon lira ceza kesildi - 1. Resim

SELLİMANDIRA DERESİ ÇIKIŞINDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Öte yandan, balıkçı barınağının hemen yanında bulunan Selimandıra Deresi'nin denize çıkış yaptığı bölgede de su yüzüne gözlemlenen kirlilik üzerine yine bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemede dere ile deniz arasındaki kot farkı nedeniyle derenin çıkış noktasında su akışının durduğu bu nedenle de deniz tarafından gelen suyun dipteki yosun ve benzeri maddelerin su yüzeyine çıkararak kirli görüntü oluşturduğu belirlendi.

Kanalizasyon suyu 2 gün boyunca denize aktı! 4 milyon lira ceza kesildi - 2. Resim

Bölgede balık tutan vatandaşlardan Gazanfer Özer, kirliliğin edişe verici olduğunu belirterek, "Rahatsızız bu durumdan. Balık tutuyoruz burada, temizi olması gerekir. Şu anda inanın bir tane balık vurmadı" dedi.

Amatör balıkçılık yapan ve kayığını bölgeye çeken Sinan Bayhan ise çevre kirliliği nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Lağım akıyor. Anlatacak bir şey yok görüyorsunuz. Son zamanlarda bu kirlilik daha da çoğaldı" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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