Konutta 5 yılın en iyi 7 ayı! Satışlar 142 bini aşarak temmuzda yılın zirvesine çıktı

Temmuzda Türkiye genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. Böylece temmuzda yılın en yüksek satış adedi görüldü. TÜİK verilerine göre, ocakta 112 bin 173, şubatta 112 bin 818, martta 110 bin 795, nisanda 118 bin 359, mayısta 130 bin 25, haziranda ise 107 bin 723 konut satılmıştı. Böylece geçen yıl temmuzda başlayan artış ivmesi 13. ayda da devam etti. Öte yandan geçen ay tüm zamanların en yüksek ikinci temmuz verisine ulaşıldı. Rekor, Covid-19 salgını döneminde başlatılan düşük konut kredisi kampanyası sonrası 229 bin 357 ile 2020 Temmuz’da görülmüştü. Ocak-temmuz dönemi ele alındığında ise konut satışları yıllık bazda yüzde 24,2 artarak 834 bin 751’e yükseldi. Bu veri tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-temmuz rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki zirve de 854 bin 126 adetle 2020 yılında kaydedilmişti.

FAİZE RAĞMEN İPOTEKLİ SATIŞ ARTIYOR

Geçen ay ipotekli satışlarda görülen yüzde 60,3’lük artış dikkati çekerken bu alandaki satışlar 18 bin 425 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 12,9 oldu. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,2 artarak 121 bin 515’e yükseldi. Faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen 7 ayda ipotekli satışların neredeyse ikiye katladığı görüldü. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 4 bin 438’i, ocak-temmuz dönemindeki satışların 28 bin 884’ü ilk el satışları olarak belirlendi.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 7,8 artarak 43 bin 984’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,8 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 251 bin 608 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artış göstererek 98 bin 874 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,2 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artışla 583 bin 143 olarak kaydedildi.

YABANCIYA SATIŞ AZALIYOR

Temmuzda yabancılara 1.913 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 18,6 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,3 oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 643 konutla İstanbul aldı. Bu ili 642 konutla Antalya ve 175 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 azalışla 11 bin 267’ye düştü. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye’den 315 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 152 konutla İran ve 135 konutla Almanya vatandaşları izledi.

İNDER: ARTIK BAHANE KALMADI

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli “Faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen şu anda konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalması, uygun fiyatlı konuta erişimin sürmesi ve kiraların çok yükselmesi insanları ev almaya zorluyor. Fiyat artışlarındaki durağanlık böyle devam ettiği sürece satışlar artarak devam edecek. Uzun süredir baskılanan talep artık alım için mecburiyete döndü. Önceden insanlar ‘mevduat faizi yüksek, fiyatlar yüksek almayayım’ diyordu. Artık bahane kalmadı. Talep artarak devam edecek ancak arz noktasında sıkıntılar var” dedi.

KONUTDER: 1,5 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKAR

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, geçen yıl temmuzda başlayan hareketliliğin canlılığını koruduğunu belirterek “2025’in ilk 7 ayındaki Türkiye geneli satışlara bakıldığında toplamda 834 bin 751 adet ile 2020’deki Covid dönemindeki kredi kampanyasından bu yana son 5 yıldaki en iyi satış rakamı olarak kayda geçti. 2024’teki 1 milyon 478 binlik toplam satışın enflasyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle birlikte bu yıl sonunda 1,5 milyonun üzerine çıkacağı beklentimiz daha da kuvvetlendi” diye konuştu.

GAPAS: KİRADAN KAÇIŞ MOTİVASYONU

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, konut piyasasında talep artışı olduğunun hissedildiğini belirterek “Özellikle ipotekli satışlardaki artış, faizli de olsa borçlanarak kiracılıktan ev sahipliğine geçiş motivasyonunun yeniden yükselişte olduğunu gösteriyor” dedi. Normalde tatil dönemi olması nedeniyle temmuzun konut piyasası açısından durgun geçtiğini kaydeden Özcan, şöyle konuştu: Fırsat fiyatlı ve rayiçlere göre nispeten cazip olarak piyasaya arz edilen bu konutlara oluşan talep, temmuzda satışlara olumlu yansıdı.

AYİDER: ARZDA SIKINTI YAŞANIYOR

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, ocak-temmuz döneminde görülen yüzde 24,2’lik artışa işaret ederek “Bu durum konut piyasasının yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Özellikle ipotekli satışlardaki yüzde 93,2’lik artış, finansal araçların piyasadaki etkisini net biçimde ortaya koyuyor” dedi. Konut fiyatlarındaki gevşemenin ve kredilerdeki bir miktar geri çekilmenin ipotekli satışları desteklediğini anlatan Şişik, güçlü talebe karşılık konut arzında sıkıntıların yaşandığını, bunda maliyetlerin ve kalifiye eleman sıkıntısının etkisi olduğunu söyledi.