Milli enerji hamlesi hız kesmeden devam ediyor! Rüzgar ve güneşte rekor kıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için çalıştıklarını vurguladı. Bayraktar, 2016’da ortaya konan Millî Enerji ve Maden Politikası ile yeni bir çağ açıldığını ve Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemilerini enerji filosuna kattıklarını belirterek “Biz bu gemilerle kendi jeologlarımızla, kendi jeofizikçilerimizle, kendi petrol mühendislerimizle beraber bu operasyonu yapabilir hâle geldik. Orada petrol varsa petrol, doğalgaz varsa onu arıyoruz. Bu operasyonlar başarıya ulaştı, daha da artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

MAVİ VATAN DESTANI

Mavi Vatan’da yürütülen çalışmalara değinen Bayraktar “(Bunlar arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler) demediler mi? Muhalefet hep bunları söylüyor. Hatta muhalefet, ‘Akdeniz’de ne işimiz var?’ dedi. Mavi Vatan bir masal diyorlar, biz Allah’ın izniyle MaviVatan’da âdeta bir destan yazıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KAZANDIRAN YATIRIM

Türkiye’nin yenilenebilir enerjide dünyada 11’inci sırada olduğunu aktaran Bayraktar “Bu sene bir rekor kıracağız, rüzgâr ve güneşte 10 bin megavatlık ilave kurulu güce sahip olacağız. Türkiye’de bugün evlerimizde ihtiyaç duyduğumuz elektriğin tamamını güneş ve rüzgârdan karşılayan bir ülke hâline geldik” bilgisini paylaştı. Bayraktar, Gabar’da üretilen günlük 80 bin varil petrolün yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe denk geldiğini ve Gabar’ın “Terörsüz Türkiye” süreciyle Türkiye’nin ne kadar büyük bir hamleyapacağının bir örneği olduğuna işaret etti.