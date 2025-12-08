Kaydet

Aksaray Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve girerek 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan S.K. ve G.B., kaçmak için Fatih Mahallesi'nden de bir araç çaldı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Konya'nın Karapınar ilçesinde kaza geçirdikleri belirlendi. Çaldıkları araçla yaptıkları kaza sonucu şüphelilerden G.B. olay yerinde hayatını kaybederken, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüpheli S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyaları ise bulunamadı.

