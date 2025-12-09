Türkiye Gazetesi
Peş peşe dört doğum yaptırdı
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ender rastlanan bir gün yaşandı. Aynı doktorun dört hastası, saatler içinde peş peşe doğum yaparak hastane ekibine büyük bir heyecan yaşattı.
Özetle
İki ikiz, bir üçüz ve bir tekil olmak üzere toplam 8 bebek dünyaya geldi ve tüm doğumlar başarıyla tamamlandı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey, yaşanan sürecin ne kadar sıra dışı olduğunu vurgulayarak “Aynı gün üç çoğul gebeliğin doğurması benim de ilk deneyimim oldu” dedi.
‘YOĞUN BAKIM EKİBİNİ YORDUK’
Doğumların zamanlamasının ekipte yoğun bir tempoya sebep olduğunu belirten Dr. Kuzey, özellikle ikinci ikiz doğum ile üçüz doğumun arka arkaya gerçekleştiğini anlatarak “İkinci ikiz doğum sürerken üçüz gebemiz ameliyathaneye alındı. Yeni doğan yoğun bakım ekibimizi biraz fazla yormuş olduk. Çoğul gebelikleri tekillere göre çok daha sık takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. İHA
