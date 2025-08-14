Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İş Bankası - İTÜ Deprem Araştırma Merkezi Matam açıldı! Fay gerçeğine üç boyutlu ve yapay zeka destekli çözüm

İş Bankası - İTÜ Deprem Araştırma Merkezi Matam açıldı! Fay gerçeğine üç boyutlu ve yapay zeka destekli çözüm

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İş Bankası - İTÜ Deprem Araştırma Merkezi Matam açıldı! Fay gerçeğine üç boyutlu ve yapay zeka destekli çözüm
İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem, Yapay Zeka, İş Bankası, Araştırma, Tehlike, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde Türkiye İş Bankasının desteğiyle kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM); Marmara Bölgesi ve Türkiye’deki aktif fayların tehlike ve risklerini yapay zekâ ve üç boyutlu harita desteğiyle araştıracak…

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’deki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair veri üretmek ve detaylı bilimsel çalışmalar yürütmek amacıyla Ocak 2024’te iki kurum arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) açıldı.

İş Bankası - İTÜ Deprem Araştırma Merkezi Matam açıldı! Fay gerçeğine üç boyutlu ve yapay zeka destekli çözüm - 1. Resim

İş Bankası’nın 6,1 milyon avro desteğiyle İTÜ bünyesinde kurulan; deprem çalışmalarını, günümüz teknolojileri ve yapay zekâ desteğiyle disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alan merkezin bünyesinde jeoloji, jeodezi, jeofizik, deprem mühendisliği, elektrik-elektronik, veri analizi, şehir ve bölge planlama gibi farklı disiplinlerden akademisyenler yer alıyor. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, afetlere karşı en güçlü güvencenin bilim olduğunun altını çizerek “Ortaya çıkacak çalışmalar; tehlikeleri önceden öngörmeyi, riskleri doğru analiz etmeyi ve karar vericilere güvenilir, sayısal ve dinamik veriler sunmayı mümkün kılacak” dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de 6 Şubat’taki depremlerden sonra kurum olarak 10 milyar TL’ye ulaşan kapsamlı bir yardım paketiyle yaraların sarılmasına katkı sağladıklarını hatırlatarak, bu sırada Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve ekibiyle yollarının kesiştiğini anlattı. Sözen “Bu merkezin teknoloji ve veri kullanımıyla Marmara’da gerçekleşebilecek depremlerde muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçebileceğini düşünerek bu projede yer aldık” diye konuştu.  MATAM’ın proje yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise son yüzyılda depremlerde 126 bin canımızın kaybedildiğini belirterek, deprem gibi ciddi sorunlara karşı bireysel çalışmalarla çözüm üretmenin mümkün olmadığını, kurumsal yapılar altında ciddi bilimsel araştırmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Yaltırak “Kurduğumuz bu merkez teknoloji açısından 21. yüzyılın ikinci yarısına ait. Türkiye’deki tüm kurumlardan vizyon olarak 25 yıl ileride. MATAM’ın en önemli özelliklerinden biri, veriyi ve bilgiyi görselleştiriyor olması. Bir fayın üzerinde nerede stres biriktiğine dair 10 sayfalık bir yazı yerine, üç boyutlu fay haritasında yırtılmanın nerede, nasıl başladığıyla ve nereyi nasıl etkilediğinden bir binanın buna nasıl dayandığına kadar gidecek bir süreçle ilgileniyor” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zengezur Türk dünyasını kalkındıracak! Petrol, doğalgaz ve diğer ürünler Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecekKonutta 5 yılın en iyi 7 ayı! Satışlar 142 bini aşarak temmuzda yılın zirvesine çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konutta 5 yılın en iyi 7 ayı! Satışlar 142 bini aşarak temmuzda yılın zirvesine çıktı - EkonomiKonutta 5 yılın en iyi 7 ayı! Satışlar 142 bini aşarak temmuzda yılın zirvesine çıktıZengezur Türk dünyasını kalkındıracak! Petrol, doğalgaz ve diğer ürünler Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek - EkonomiZengezur Türk dünyasını kalkındıracak!Okul servislerinden zam talebi! Veliler isyanda - EkonomiOkul servislerinden zam talebi!BİST 100, bugün de 11 bini geçemedi! Borsa bekliyor, altın yükseliyor - EkonomiBorsa bekliyor, altın yükseliyor!Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine protesto - EkonomiMemur-Sen'den hükümetin zam teklifine protestoÜnlü kuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı! Hepsi imha edildi - EkonomiKuruyemiş zincirinde böceklenmiş ürün skandalı
Sonraki Haber Yükleniyor...