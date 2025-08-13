Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Orlando Bloom yeni rolüne kendini adadı! Zayıflamak için yalnızca iki yiyecekle beslenmiş

Orlando Bloom yeni rolüne kendini adadı! Zayıflamak için yalnızca iki yiyecekle beslenmiş

Orlando Bloom yeni rolüne kendini adadı! Zayıflamak için yalnızca iki yiyecekle beslenmiş
"Karayip Korsanları" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerde rol alan Orlando Bloom, "The Cut" filmindeki rolü için üç ayda 13 kilo verdiğini açıkladı. Zorlu fiziksel hazırlık sürecini anlatan ünlü aktör, bu dönemin uyku ve beslenme sorunlarıyla birlikte zihinsel açıdan da oldukça yorucu geçtiğinin altını çizdi. Oyuncu ayrıca “Kesinlikle evde denenecek bir şey değil” sözleriyle takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

Orlando Bloom, Toronto Film Festivali’nde büyük beğeni toplayan yeni filmi The Cut öncesinde geçirdiği zorlu fiziksel dönüşümü samimiyetle paylaştı. 

3 AYDA 13 KİLO VERDİ

48 yaşındaki oyuncu, filmde eski bir boksörü canlandırmak için yalnızca üç ayda 13 kilo verdi. Bloom, aynı zamanda kas kütlesi kazanarak role hazır hale geldi.

SADECE TON BALIĞI VE SALATALIK YEMİŞ

Bloom, rolüne hazırlanırken yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da büyük zorluklar yaşadığını belirtti. “Paranoya ve anksiyete oldukça gerçekçi ve rahatsız ediciydi; aç olduğunuz için uyuyamıyorsunuz” diyen ünlü aktör, diyetinin neredeyse sadece ton balığı ve salatalıktan ibaret olduğunu açıkladı. Başarılı aktör su kısıtlamasının ise obsesif şekilde yemek düşüncelerini tetiklediğini belirtti.

“EVDE DENENECEK BİR ŞEY DEĞİL”

Ünlü aktör, uyguladığı bu yöntem konusunda takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi. Diyetinin herkes için uygun olmadığını vurgulayarak, “Kesinlikle evde denenecek bir şey değil” dedi.

