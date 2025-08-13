Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins'ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var"

Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var"

Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: &quot;Arka bahçelerinde böyle şeyler var&quot;
Tatil rotasını Türkiye’ye çeviren dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins, Fethiye’ye hayranlığını gizlemedi. Paylaşımına “Türkiye, sen çok güzelsin” notunu ekledi.

“Supernatural” dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu Misha Collins, tatil için gittiği Muğla’nın Fethiye ilçesinde tarihi bölgeleri gezdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var" - 1. Resim

Türk bayrağı önünde çekilen fotoğrafına “Türkiye sen ne güzelmişsin” notunu düşen Collins’in paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var" - 2. Resim

Saklıkent Kanyonu ve Amintas Kaya Mezarları’nı ziyaret eden ünlü oyuncu, “ABD’nin 250 yıllık tarihi var, burası ise 10 katı, yani 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip” sözleriyle hayranlığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var" - 3. Resim

"SANKİ ÇOK NORMAL BİR ŞEYMİŞ GİBİ"

Bölgedeki hayatın doğal akışına da dikkat çeken Collins,“Türkiye'de insanların arka bahçelerinde böyle şeyler olduğuna inanabiliyor musunuz? Bunlar burada yaşayan sıradan insanlar ve normal davranıyorlar. Sanki çok normal bir şeymiş gibi…

Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var" - 4. Resim

Çok havalı. Artık böyle şeyler yapmıyoruz ama bu çok havalı olmaz mıydı?” ifadelerini kullandı.

