Dünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var"

“Supernatural” dizisiyle tanınan ABD’li oyuncu Misha Collins, tatil için gittiği Muğla’nın Fethiye ilçesinde tarihi bölgeleri gezdi.

Türk bayrağı önünde çekilen fotoğrafına “Türkiye sen ne güzelmişsin” notunu düşen Collins’in paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Saklıkent Kanyonu ve Amintas Kaya Mezarları’nı ziyaret eden ünlü oyuncu, “ABD’nin 250 yıllık tarihi var, burası ise 10 katı, yani 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip” sözleriyle hayranlığını dile getirdi.

"SANKİ ÇOK NORMAL BİR ŞEYMİŞ GİBİ"

Bölgedeki hayatın doğal akışına da dikkat çeken Collins,“Türkiye'de insanların arka bahçelerinde böyle şeyler olduğuna inanabiliyor musunuz? Bunlar burada yaşayan sıradan insanlar ve normal davranıyorlar. Sanki çok normal bir şeymiş gibi…

Çok havalı. Artık böyle şeyler yapmıyoruz ama bu çok havalı olmaz mıydı?” ifadelerini kullandı.