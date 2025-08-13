Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Songül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Furkan'ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: "Kocaman delikanlı olmuş"

Songül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Furkan'ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: "Kocaman delikanlı olmuş"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Songül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Furkan&#039;ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: &quot;Kocaman delikanlı olmuş&quot;
Songül Karlı, Oğul, Estetik, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, bu kez oğlu Efe Furkan’la sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla konuşuluyor. Takipçilerinden ‘Büyümüş, kocaman delikanlı olmuş’ yorumları yağdı.

Son olarak sunduğu “Songül ve Uğur ile Sana Değer” programıyla adından söz ettiren Songül Karlı, bu kez sosyal medyadaki paylaşımıyla gündeme geldi.

Daha önce, “Hayatımda oğlumdan başka kimse yok, uzun bir süre de olmayacak" diyen Karlı, 19 yaşına gelen oğlu Efe Furkan’ın son halini takipçileriyle paylaştı.

DEĞİŞİMİ KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun değişimi kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşıma yapılan “Büyümüş, kocaman delikanlı olmuş” gibi yorumlar dikkat çekti. Karlı ve oğlu Efe Furkan’ın fotoğrafı, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

