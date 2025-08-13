Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şarkıcı Elif Buse Doğan'dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Zor şeyler yaşadım"

Şarkıcı Elif Buse Doğan’dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Zor şeyler yaşadım"

- Güncelleme:
‘Samsak Döveci’yle tanınan Elif Buse Doğan, katıldığı programda müzik sektöründeki zorlukları ve sözlü tacize maruz kaldığını anlattı. Ünlü şarkıcının yaptığı açıklama kısa süre içerisinde gündem oldu.

“Samsak Döveci” şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Elif Buse Doğan, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Şarkıcı Elif Buse Doğan’dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Can sıkıcı" - 1. Resim

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Doğan, son olarak katıldığı bir programda sektörde yaşadığı zorlukları anlattı.

Şarkıcı Elif Buse Doğan’dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Can sıkıcı" - 2. Resim

"ZOR ŞEYLER YAŞADIM"

Sabah’ın haberine göre, Doğan, sözlü tacize uğradığını açıklarken, tacizi yapan kişinin adını vermedi. Ünlü şarkıcı, “Zor şeyler yaşadım, yaşamaya devam ediyorum ama anlatmayacağım. Görsel odaklı bir iş yapıyoruz. Sahne kıyafetlerinden tutun, müzikle ilgisi olmayan insanların yorumlarına kadar çok şeyle karşılaşıyoruz. Eleştiriler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Ne yazık ki sözlü taciz gibi durumlarla da karşılaştım” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Elif Buse Doğan’dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Can sıkıcı" - 3. Resim

