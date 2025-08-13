Şarkıcı Elif Buse Doğan’dan olay itiraf! Yaşadığı tacizi anlattı: "Zor şeyler yaşadım"

“Samsak Döveci” şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Elif Buse Doğan, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle dikkat çeken Doğan, son olarak katıldığı bir programda sektörde yaşadığı zorlukları anlattı.

"ZOR ŞEYLER YAŞADIM"

Sabah’ın haberine göre, Doğan, sözlü tacize uğradığını açıklarken, tacizi yapan kişinin adını vermedi. Ünlü şarkıcı, “Zor şeyler yaşadım, yaşamaya devam ediyorum ama anlatmayacağım. Görsel odaklı bir iş yapıyoruz. Sahne kıyafetlerinden tutun, müzikle ilgisi olmayan insanların yorumlarına kadar çok şeyle karşılaşıyoruz. Eleştiriler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Ne yazık ki sözlü taciz gibi durumlarla da karşılaştım” ifadelerini kullandı.