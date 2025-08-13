Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Selda Alkor'un son hali şaşırttı: "Zayıflamış" yorumları geldi

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Selda Alkor'un son hali şaşırttı: "Zayıflamış" yorumları geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Selda Alkor&#039;un son hali şaşırttı: &quot;Zayıflamış&quot; yorumları geldi
Magazin Haberleri

Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan Selda Alkor’un son hali ortaya çıktı. Bir Instagram sayfası tarafından son hali paylaşılan ünlü oyuncuya yorum yağdı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Selda Alkor’un son hali sosyal medyada gündem oldu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Selda Alkor'un son hali şaşırttı:

“Asmalı Konak”, “Çemberimde Gül Oya”, “Tozlu Yollar” ve “Mahpeyker Kösem Sultan” gibi birçok yapımda izlediğimiz Alkor’un fotoğraflarına takipçilerinden “Zayıflamış”, “Ekranlarda görmeyi özledik” gibi yorumlar yağdı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Selda Alkor'un son hali şaşırttı:

Değişimiyle dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı. Alkor, “Bel fıtığım çıktı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Selda Alkor'un son hali şaşırttı:

Ondan dolayı ayağım aksıyor. Fizyoterapistler geliyor, fizyoterapi yapıyorum. Çok oturup kalkınca hafif aksama oluyor” demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

