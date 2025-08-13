Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nusret'ten sonra Hadise'nin malvarlığına göz dikti! Yaptıkları 'Yok artık' dedirtti: "Çektiği para miktarı..."

Nusret’ten sonra Hadise’nin malvarlığına göz dikti! Yaptıkları 'Yok artık' dedirtti: "Çektiği para miktarı..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hadise’yi hedef alan dolandırıcı ortaya çıktı. Nusret’in hesabından 200 bin TL çekerken yakalanan İbrahim Aykut B., bu kez sahte e-imzalı mahkeme kararıyla Hadise Açıkgöz’ün mal varlığına göz dikti.

2024’te restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe adına sahte vekaletname düzenleyen İbrahim Aykut B., ünlü iş adamının banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti. İşlemi fark eden banka yetkililerinin ihbarı üzerine gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tahliyesinin ardından yeniden harekete geçen İbrahim Aykut B., bu kez sahte e-imzayla düzenlediği mahkeme kararıyla ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz’ün malvarlığını ele geçirmeye teşebbüs etti.

"DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİLER"

İbrahim Aykut B., yeni planında eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, İbrahim Aykut B.'yi eşine vasi olarak atadı. İddiaya göre İbrahim Aykut B., mahkemenin kararındaki taraf kısımlarını değiştirerek Açıkgöz'ü kısıtlı adayı yaptı.

Gerekçeli kararı sahte yolla e-imzadan geçiren İbrahim Aykut B., Açıkgöz'ün banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaya çalıştı. Ancak durumu fark eden banka çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, sahte karar düzenleyip evrakta sahtecilik yapan İbrahim Aykut B.'den şikayetçi oldu.

"HERHANGİ BİR ZARARIM YOKTUR"

Akşam'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Hadise Hanım, sahte belge ile mahkeme kararı oluşturan bir şebekenin mağduru olmuştur. Hadise hanımın, kısıtlama kararının tarafı olmadığı halde gerçek taraf yerine adı yazılarak ve e-imza ile karar oluşturulmuş. Son günlerde e-imza kopyalama olayları yargıya kadar intikal etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Hadise, 'mağdur' sıfatıyla talimatla verdiği ifadesinde, "Taraf olmadığım bir dosyada sahte belge düzenleyen ve mal varlığımın kontrolünü ele geçirmeye çalışan İbrahim Aykut B.'den şikayetçiyim. Herhangi bir zararım yoktur" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

