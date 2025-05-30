Nusret Gökçe'nin yeni işi! Ali Koç bedavaya reklamını yaptı
Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, İbiza'da devam eden bir inşaat projesinin reklamını yaptırması dikkat çekti. O anlara dair video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı sahibi Nusret Gökçe, inşaat projesinin reklamını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yaptırdı.
EUROLEAGUE FİNALİNİ İZLEDİ
İkili, basketbolda Avrupa'nın önde gelen turnuvası Turkish Airlines EuroLeague'in 25 Mayıs'ta Abu Dhabi’de oynanan finalinde bir araya gelmişti. Nusret, Monaco'yu yenen Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonu olduğu karşılaşma sonrası kupayla poz vermişti.
"DOSTUM, KARDEŞİM NUSRET"
Ali Koç, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:
"Yakın dostum, kardeşim Nusret yine bir projeye yelken açmış. Herkesin hayatında bir kez gitmesi gereken İbiza adasında gayrimenkul sektörüne girmiş. Çok güzel bir lokasyona yatırım yapıyor, marinanın hemen önünde. İnşallah mevcut işinde yakaladığı dünya çapında başarıyı yeni yatırımında da yaşar. Her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırır. Hayırlı, uğurlu olsun, bereketli bir yatırım olur inşallah."
"ADAMLIĞIN DNA'SI"
Nusret, Instagram hesabından "Sayın Ali Koç, adamlığın orijinal formülü, dostluğun ve adamlığın DNA’sı. Türk ve dünya futbolunun ve dünya basketbolunun ona ihtiyacı var" mesajına yer verip, Fenerbahçe Başkanı Koç'a teşekkür etti.