Nusret Gökçe'nin yeni işi! Ali Koç bedavaya reklamını yaptı

'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı sahibi Nusret Gökçe, inşaat projesinin reklamını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yaptırdı.

İkili, basketbolda Avrupa'nın önde gelen turnuvası Turkish Airlines EuroLeague'in 25 Mayıs'ta Abu Dhabi’de oynanan finalinde bir araya gelmişti. Nusret, Monaco'yu yenen Fenerbahçe Beko'nun Avrupa şampiyonu olduğu karşılaşma sonrası kupayla poz vermişti.

Ali Koç, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yakın dostum, kardeşim Nusret yine bir projeye yelken açmış. Herkesin hayatında bir kez gitmesi gereken İbiza adasında gayrimenkul sektörüne girmiş. Çok güzel bir lokasyona yatırım yapıyor, marinanın hemen önünde. İnşallah mevcut işinde yakaladığı dünya çapında başarıyı yeni yatırımında da yaşar. Her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırır. Hayırlı, uğurlu olsun, bereketli bir yatırım olur inşallah."