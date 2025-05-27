Hakan Bilal Kutlualp'in Jose Mourinho kararı! Ali Koç iddiası gündem oldu

Fenerbahçe Kulübü'nde başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Jose Mourinho ile ilgili kararını duyurdu. Kutlualp, teknik direktör tercihi ve Ali Koç'un bu konudaki kararına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz ay gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkanlığa aday olduğunu duyuran Hakan Bilal Kutlualp, şampiyonluğun kaybedilmesi ve beklenen baskılı oyunun sergilenememesi sebebeyle koltuğu sallantıda olan teknik direktör Jose Mourinho hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

"ALİ KOÇ DA MOURINHO'YU GÖNDERECEK"

Burak Güngör'ün Youtube kanalına konuşan Kutlualp, göreve gelmesi halinde Portekizli teknik adamla vedalaşacağını açıklarken; Ali Koç başkanlığındaki mevcut yönetimin de Mourinho'yu göndereceğini iddia etti.

"GİDERKEN BURADAN DA BİR ŞEYLER GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Dünyaca ünlü teknik adamın yüksek tazminatına vurgu yapan Kutlualp, "Jose Mourinho'nun Avrupa'da çalışma şansı falan yok artık. Muhtemelen Orta Doğu pazarına yönelecek. Giderken buradan da bir şeyler götürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE 20 SENEDE ÇALIŞMIŞ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR DAUM"

Mourinho'nun yerine Alman teknik direktör getirmeyi planladığını belirten başkan adayı, "Almanlar çalışkan, disiplinli oluyorlar. Alman ekolünü tercih edeceğim. Fenerbahçe'de son 20 senede çalışmış en iyi teknik direktör Daum. Ofansif oynatan, çok golü düşünen bir teknik direktör istiyorum" dedi.