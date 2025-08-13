Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Sürpriz teklif karşısında şoke oldu! Şarkıcı İrem Derici evleniyor: Bakın müstakbel eş adayı kim çıktı...

Sürpriz teklif karşısında şoke oldu! Şarkıcı İrem Derici evleniyor: Bakın müstakbel eş adayı kim çıktı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sürpriz teklif karşısında şoke oldu! Şarkıcı İrem Derici evleniyor: Bakın müstakbel eş adayı kim çıktı...
İrem Derici, Evlilik Teklifi, Düğün, Müzik, Haber, Magazin, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İrem Derici, yakın arkadaşı Burak Bulut’un düğününde Melih Kunukcu’dan evlilik teklifi aldı ve “Evet” cevabını verdi. Ünlü şarkıcının takipçileri ‘Tebrik’ yorumları yağdırdı.

İrem Derici, şarkıları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 38 yaşındaki şarkıcı bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

Sürpriz teklif karşısında şoka oldu! Şarkıcı İrem Derici evleniyor: Bakın müstakbel eş adayı kim çıktı... - 1. Resim

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Burak Bulut’un düğününe DJ Melih Kunukcu ile katıldı. Gecede Kunukcu, Derici’ye beklenmedik bir şekilde evlilik teklifinde bulundu.

Sürpriz teklif karşısında şoka oldu! Şarkıcı İrem Derici evleniyor: Bakın müstakbel eş adayı kim çıktı... - 2. Resim

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Büyük şaşkınlık yaşayan Derici, romantik teklife “Evet” cevabını verdi. Sosyal medyada takipçileri “Hayırlı olsun”, “Tebrikler” gibi yorumlar yaptı.

Sürpriz teklif karşısında şoka oldu! Şarkıcı İrem Derici evleniyor: Bakın müstakbel eş adayı kim çıktı... - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

16 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 29 kişi tutuklandı11 kent için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli gelecek, aralarında İstanbul da var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü oyuncular "Yeni Nesil Aile" dizisinde buluşuyor! Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim kadroda - MagazinÜnlü oyuncular "Yeni Nesil Aile" dizisinde buluşuyor!ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel'den dikkat çeken itiraf: "Yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey…" - MagazinTır şoförü olmuştu! Dikkat çeken itiraf geldi: "Yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey…"Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı - MagazinVefat eden ünlü sanatçının son görüntüsü ortaya çıktı!Tuğçe Aral canlı yayında Berk Oktay'ın taciz mesajlarını ifşa etti! “Ne cesaret, midem bulandı!” - MagazinTuğçe Aral canlı yayında Berk Oktay'ın taciz mesajlarını ifşa etti! “Ne cesaret, midem bulandı!”Neşet Ertaş’ın kardeşi yardım bekliyor! Yaşadıklarından dert yandı - MagazinNeşet Ertaş’ın kardeşi yardım bekliyorFenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi - MagazinFenomen çiftten kötü haber geldi! Feci şekilde can verdiler
Sonraki Haber Yükleniyor...