Sürpriz teklif karşısında şoke oldu! Şarkıcı İrem Derici evleniyor: Bakın müstakbel eş adayı kim çıktı...

İrem Derici, şarkıları ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 38 yaşındaki şarkıcı bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Burak Bulut’un düğününe DJ Melih Kunukcu ile katıldı. Gecede Kunukcu, Derici’ye beklenmedik bir şekilde evlilik teklifinde bulundu.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Büyük şaşkınlık yaşayan Derici, romantik teklife “Evet” cevabını verdi. Sosyal medyada takipçileri “Hayırlı olsun”, “Tebrikler” gibi yorumlar yaptı.