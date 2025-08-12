ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel'den dikkat çeken itiraf: "Yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey…"

“Yaprak Dökümü” dizisindeki ‘Oğuz’ karakteriyle hafızalara kazınan ve yıllarca birçok projede rol alan Tolga Karel, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti.

Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair sık sık yorum yapan Karel, bu kez ailesiyle ilgili samimi bir paylaşım yaptı.

"SEVGİYE VE SEVİLMEYE YATIRIM YAPIN"

Ünlü isim, hayattaki en büyük başarısının “doğru eş seçimi” olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: