Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel'den dikkat çeken itiraf: "Yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey…"

ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel'den dikkat çeken itiraf: "Yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey…"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel&#039;den dikkat çeken itiraf: &quot;Yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey…&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de TIR şoförlüğü yaparak yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından aile mutluluğunu anlattı. Gerçek başarının “doğru eş seçiminde” olduğunu vurgulayan Karel, “Sevgiye yatırım yapın, banka hesaplarına değil” mesajı verdi.

“Yaprak Dökümü” dizisindeki ‘Oğuz’ karakteriyle hafızalara kazınan ve yıllarca birçok projede rol alan Tolga Karel, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti.

 

ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel'den dikkat çeken itiraf:

Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair sık sık yorum yapan Karel, bu kez ailesiyle ilgili samimi bir paylaşım yaptı.

ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel'den dikkat çeken itiraf:

"SEVGİYE VE SEVİLMEYE YATIRIM YAPIN"

Ünlü isim, hayattaki en büyük başarısının “doğru eş seçimi” olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel'den dikkat çeken itiraf:

“Şu hayattan anladığım en büyük başarı değerli genç arkadaşlarım gerçek bir eş seçimidir. Başarı, para şöhret, gençlik bunlar çok gelip geçici şeylerdir. Mal ya da makam benim için hep geçici dünyevi şeyler oldu. Ama Rabbim şükür bana fazla ve yeterince her şeyden bir parça verdi. Onca yaşanan şeyden sonra size yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey var bu hayatta oda gerçek sevgi… Sevgiye sevilmeye yatırım yapın arkadaşlarım banka hesaplarına değil.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak?Gizli hazine… 5 fideyle başladı, şimdi eşiyle üretiyor! “Bu ürün bölge için şans”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı - MagazinVefat eden ünlü sanatçının son görüntüsü ortaya çıktı!Tuğçe Aral canlı yayında Berk Oktay'ın taciz mesajlarını ifşa etti! “Ne cesaret, midem bulandı!” - MagazinTuğçe Aral canlı yayında Berk Oktay'ın taciz mesajlarını ifşa etti! “Ne cesaret, midem bulandı!”Neşet Ertaş’ın kardeşi yardım bekliyor! Yaşadıklarından dert yandı - MagazinNeşet Ertaş’ın kardeşi yardım bekliyorFenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi - MagazinFenomen çiftten kötü haber geldi! Feci şekilde can verdilerOyuncu Gonca Vuslateri acı haberi 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurdu - MagazinÜnlü oyuncunun acı günü 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurduDepremde ikiz yeğenleri vefat etmişti! İclal Aydın’ın yüreğini yakan yeni acı - Magazinİclal Aydın’ın yüreğini yakan acı: Hayat mücadelesi veriyor
Sonraki Haber Yükleniyor...