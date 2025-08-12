ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel'den dikkat çeken itiraf: "Yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey…"
ABD’de TIR şoförlüğü yaparak yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından aile mutluluğunu anlattı. Gerçek başarının “doğru eş seçiminde” olduğunu vurgulayan Karel, “Sevgiye yatırım yapın, banka hesaplarına değil” mesajı verdi.
“Yaprak Dökümü” dizisindeki ‘Oğuz’ karakteriyle hafızalara kazınan ve yıllarca birçok projede rol alan Tolga Karel, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti.
Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair sık sık yorum yapan Karel, bu kez ailesiyle ilgili samimi bir paylaşım yaptı.
"SEVGİYE VE SEVİLMEYE YATIRIM YAPIN"
Ünlü isim, hayattaki en büyük başarısının “doğru eş seçimi” olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Şu hayattan anladığım en büyük başarı değerli genç arkadaşlarım gerçek bir eş seçimidir. Başarı, para şöhret, gençlik bunlar çok gelip geçici şeylerdir. Mal ya da makam benim için hep geçici dünyevi şeyler oldu. Ama Rabbim şükür bana fazla ve yeterince her şeyden bir parça verdi. Onca yaşanan şeyden sonra size yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey var bu hayatta oda gerçek sevgi… Sevgiye sevilmeye yatırım yapın arkadaşlarım banka hesaplarına değil.”