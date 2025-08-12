Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı

Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun&#039;un son görüntüsü ortaya çıktı
Ölüm, Sanatçı, Vefat, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Saadet Sun, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatından önceki son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

1970’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan sanatçı Saadet Sun, 8 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. Acı haberi, yakın dostu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı - 1. Resim

Yücesoy, paylaşımında “Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun… Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer vermişti.

Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı - 2. Resim

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Işıl Yücesoy’un duygusal paylaşımının ardından pek çok kişi taziye mesajlarıyla üzüntüsünü dile getirmişti. 

Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı - 3. Resim

Bu süreçte, sanatçının vefatından önceki son görüntüsü de bir sosyal medya sayfası tarafından paylaşıldı. Görüntüyü gören takipçileri, duygusal yorumlar yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi yazdı, YÖK açıkladı: Sızma veya yetkisiz erişim yokTFF resmen duyurdu: Trabzonspor efsanesinin yeni görevi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tuğçe Aral canlı yayında Berk Oktay'ın taciz mesajlarını ifşa etti! “Ne cesaret, midem bulandı!” - MagazinTuğçe Aral canlı yayında Berk Oktay'ın taciz mesajlarını ifşa etti! “Ne cesaret, midem bulandı!”Neşet Ertaş’ın kardeşi yardım bekliyor! Yaşadıklarından dert yandı - MagazinNeşet Ertaş’ın kardeşi yardım bekliyorFenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi - MagazinFenomen çiftten kötü haber geldi! Feci şekilde can verdilerOyuncu Gonca Vuslateri acı haberi 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurdu - MagazinÜnlü oyuncunun acı günü 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurduDeprem’de ikiz yeğenleri vefat etmişti! İclal Aydın’ın yüreğini yakan yeni acı - Magazinİclal Aydın’ın yüreğini yakan acı: Hayat mücadelesi veriyor'Gönül Dağı' dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroda - Magazin'Gönül Dağı' dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroda
Sonraki Haber Yükleniyor...