Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı
Unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Saadet Sun, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatından önceki son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
1970’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan sanatçı Saadet Sun, 8 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. Acı haberi, yakın dostu Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Yücesoy, paylaşımında “Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun… Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer vermişti.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Işıl Yücesoy’un duygusal paylaşımının ardından pek çok kişi taziye mesajlarıyla üzüntüsünü dile getirmişti.
Bu süreçte, sanatçının vefatından önceki son görüntüsü de bir sosyal medya sayfası tarafından paylaşıldı. Görüntüyü gören takipçileri, duygusal yorumlar yaptı.
