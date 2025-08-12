Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi

YouTube’da 200 binden fazla abonesi bulunan ve gezdikleri yerleri takipçileriyle paylaşan seyahat fenomenleri Stacey Tourout ile Matthew Yeomans’tan acı haber geldi.

Çift, Kanada’nın Trout Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede, engebeli arazide araçlarıyla yaptıkları kaza sonucu hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kaslo Arama Kurtarma (SAR) ekipleri, kazanın yerel saatle 19.30 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

CBC'nin haberine göre, Kaslo SAR müdürü, ekip olay yerine ulaştığında yaralılardan birinin hayati belirtisi olmadığını, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazaların nedenini bilmediğini, ancak engebeli arazide kontrol kaybının bir etken olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.