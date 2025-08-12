Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi

Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seyahat fenomenleri Stacey Tourout ve Matthew Yeomans, engebeli arazide yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti. Youtube için içerik üreten ünlü çiftin 200 binden fazla takipçisi bulunuyor.

YouTube’da 200 binden fazla abonesi bulunan ve gezdikleri yerleri takipçileriyle paylaşan seyahat fenomenleri Stacey Tourout ile Matthew Yeomans’tan acı haber geldi.

Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi - 1. Resim

Çift, Kanada’nın Trout Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede, engebeli arazide araçlarıyla yaptıkları kaza sonucu hayatını kaybetti.

Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi - 2. Resim

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kaslo Arama Kurtarma (SAR) ekipleri, kazanın yerel saatle 19.30 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi - 3. Resim

CBC'nin haberine göre, Kaslo SAR müdürü, ekip olay yerine ulaştığında yaralılardan birinin hayati belirtisi olmadığını, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Fenomen çift Stacey Tourout ve Matthew Yeomans feci şekilde can verdi - 4. Resim

Kazaların nedenini bilmediğini, ancak engebeli arazide kontrol kaybının bir etken olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

