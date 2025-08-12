Oyuncu Gonca Vuslateri acı haberi 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurdu
Prodüksiyon amiri Akif Ertugay’ın vefatı sanat dünyasını hüzne boğdu. Acısını sosyal medyada paylaşan Gonca Vuslateri’nin sözleri takipçilerinden yoğun yorum aldı.
Müzik dünyasının tanınan isimlerinden prodüksiyon amiri Akif Ertugay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ertugay’ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Bunlar arasında dikkat çeken bir isim de Gonca Vuslateri oldu.
"ÇOK ÜZÜLDÜM"
Arkadaşının ölümüyle sarsılan Gonca Vuslateri, Ertugay’ın fotoğrafını “Çok üzüldüm” notuyla yayınladı.
Akif Ertugay, yarın İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
