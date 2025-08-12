Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deprem'de ikiz yeğenleri vefat etmişti! İclal Aydın'ın yüreğini yakan yeni acı

Deprem’de ikiz yeğenleri vefat etmişti! İclal Aydın’ın yüreğini yakan yeni acı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem’de ikiz yeğenleri vefat etmişti! İclal Aydın’ın yüreğini yakan yeni acı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2020’de İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, aldığı acı haberle bir kez daha yıkıldı. Enkaz altında kalan Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin annesi Tülin Batmaz, trafik kazası geçirdi.

İzmir depreminde yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, bu kez kuzeninin ölümüyle sarsıldı. 

2020 yılında İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Sayra ve Çınar Alpgündüz kardeşlerin annesi Tülin Batmaz, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Deprem’de ikiz yeğenleri vefat etmişti! İclal Aydın’ın yüreğini yakan yeni acı - 1. Resim

İKİZLERİN ANNESİ AĞIR YARALI, DAYISI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Batmaz’ın yanında bulunan kardeşi Ferhat Batmaz olay yerinde can verdi. Acı haberi, yazar ve oyuncu İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

“Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz’ı kaybettik.

Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde ağır yaralı ve bir hayat mücadelesi veriyor.

Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük’ün ameliyatı başarılı geçti.

Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi’nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.”

Deprem’de ikiz yeğenleri vefat etmişti! İclal Aydın’ın yüreğini yakan yeni acı - 2. Resim

İKİZLERİN ACI SONU UNUTULMUYOR

Ebeveynlerinin 5 yıllık evlat özlemi sonrası tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikizler Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda hayatını kaybetmişti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ikizlerin acı haberi, Türkiye’yi hüzne boğmuştu.

Deprem’de ikiz yeğenleri vefat etmişti! İclal Aydın’ın yüreğini yakan yeni acı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

