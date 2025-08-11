Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fenomenin en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini 'tedavi' yazısıyla paylaştığı görüldü.

KAZA ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Narin'in kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor. Görüntülerde Narin'e kalp masajı yapıldığı ve arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmadığı görüntülere yansıdı.

Narin'in cenazesi bugün toprağa verilmek üzere uçakla Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen fenomenin cenazesini hayranları ve yakınları yalnız bırakmadı.

“ANNEM, BEN GELDİM”

Oğlunun genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu ölümünü haber alarak Antalya'ya gelen annesi Sevda Narin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken feryatları yürek dağladı. Defin işlemleri için geldiği Uncalı Kent Mezarılğı'nda oğlunu son kez gören anne "Annem, ben geldim. Yüzü bembeyazdı." diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

FENOMENDEN GERİYE PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi olan ve videoları yüzbinlerce izlenen fenomen Narin'den geriye paylaştığı görüntüler kaldı. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, tehlikeli ve hızlı sürüş yaptığı da görüldü. Deniz Servan'ın tek teker üzerinde ayağa kalkarak canını tehlikeye attığı ve araçlar arasında geçtiği anlar yer aldı.