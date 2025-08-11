Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı

Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı

Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de yarış motosikletiyle kamyona çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin'in arkadaşı bir an olsun yanından ayrılmazken, sosyal medyada paylaşılan tehlikeli görüntüler dikkat çekti. Narin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya götürüldü. Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan ve ayakta durmakta zorlanan annenin feryatları ise yürekleri dağladı.

Dün, TEM Otoyolu'nda motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, önünde seyreden kamyona çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fenomenin en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini 'tedavi' yazısıyla paylaştığı görüldü.

Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı - 1. Resim

KAZA ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Narin'in kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin'in motosikletli bir grupla seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor. Görüntülerde Narin'e kalp masajı yapıldığı ve arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmadığı görüntülere yansıdı.

Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı - 2. Resim

Narin'in cenazesi bugün toprağa verilmek üzere uçakla Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen fenomenin cenazesini hayranları ve yakınları yalnız bırakmadı.

Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı - 3. Resim

“ANNEM, BEN GELDİM”

Oğlunun genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu ölümünü haber alarak Antalya'ya gelen annesi Sevda Narin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken feryatları yürek dağladı. Defin işlemleri için geldiği Uncalı Kent Mezarılğı'nda oğlunu son kez gören anne "Annem, ben geldim. Yüzü bembeyazdı." diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı - 4. Resim

Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Fenomen Deniz Servan'ın kaza anıyla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı! Annesinin o sözleri yürek yaktı - 5. Resim

FENOMENDEN GERİYE PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi olan ve videoları yüzbinlerce izlenen fenomen Narin'den geriye paylaştığı görüntüler kaldı. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, tehlikeli ve hızlı sürüş yaptığı da görüldü. Deniz Servan'ın tek teker üzerinde ayağa kalkarak canını tehlikeye attığı ve araçlar arasında geçtiği anlar yer aldı.

