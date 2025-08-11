Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?"

İdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?"

İbrahim Tatlıses’in Harbiye konserinde sahneye çıkan oğlu İdo Tatlıses, babasının “Allah Allah” şarkısının ortaya çıkış hikayesini esprili bir dille anlatarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İbrahim Tatlıses’in Harbiye konserinde sahneye çıkan oğlu İdo Tatlıses, esprili sohbetiyle geceye damga vurdu.

İdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?" - 1. Resim

Babasının unutulmaz “Allah Allah” şarkısının hikâyesini sahnede dile getiren İdo, “Onu anneme yazdın. Allah razı olsun. Acaba ne yaptın da yazdın?” sözleriyle seyircileri güldürdü.

İdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?" - 2. Resim

İbrahim Tatlıses ise “O ara eve geldim, baktım valizler kapının önünde. Atlet, pantolon ne varsa doldurmuş, kapının önüne koymuş. Sahneler şahittir” cevabını verdi.

İdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?" - 3. Resim

BABA-OĞULUN DİYALOĞU HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Akşam’ın haberine göre, konuşmasına devam eden İdo Tatlıses, "Şahit misiniz? Gerçekten öyle mi oldu? Valizi annem kapının önüne mi koydu? Annem, biliyor mu İbrahim Tatlıses olduğunu?" diyerek şaşkın bir şekilde babasına soru yöneltti. İbrahim Tatlıses, "Bilmez mi..." dedi.

İdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?" - 4. Resim

Baba-oğulun bu neşeli diyaloğu, konsere renk kattı.

