Güllü’nün ölümünde soru işaretleri bitmiyor! Kızı Tuğyan Gülter’den yeni hamle

Ünlü şarkıcı Güllü’nün vefatının ardından ortaya atılan iddialar ve soru işaretleri gündemdeki yerini korurken, dikkatler Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in üzerine çevrildi.

Güllü’nün İstanbul’da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne gelerek şarkıcının ölümüne ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın, yanında getirdiği iki tanıkla birlikte yaptığı başvuruda, Güllü’nün ölümünden kızının sorumlu olduğu iddiasında bulunmuş ve elindeki WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunmuştu.

“BİZ KULLAKLARIMIZI KAPATTIK”

İddiaların odağındaki Tuğyan Ülkem Gülter’den yeni bir paylaşım geldi. Gülter, sosyal medya hesabından annesi ve kızının birlikte çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi, altına ise “Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem” notunu düştü.



YENİDEN İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde tekrar ifadesine başvurulan Tuğyan Ülkem Gülter, ifadesinde medyada ve çeşitli televizyon kanallarında yer alan cep telefonu mesajlarının çarpıtıldığını öne sürdü. Gülter, söz konusu mesajları, annesiyle arasında o dönemde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, nişanlısına duyduğu kızgınlıkla aile dostları Bircan Dülger’e gönderdiğini açıkladı.

“ANNEMLE HERHANGİ BİR HUSUMETİM YOK”

"Yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim" şeklinde mesajlar attığını anımsadığını anlatan Gülter, şunları kaydetti:

"Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir."

“SİNİRLE BİRBİRİMİZE BU TÜR LAFLAR EDERDEK”

"Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım.”

GÜLLÜ’NÜN ÖLDÜĞÜ GECEYİ ANLATTI

"Annemin benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız... O gece annem çok alkollüydü. Bizim olduğumuz odaya geldi, biz oynuyorduk. Annem de bizimle oynamaya başladı. Ben gardırobun yanında arkam cama dönük şekilde oynarken güm diye bir ses duydum. Arkamı dönüp cama doğru baktığımda annem düşmüştü."