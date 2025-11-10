Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda son durum merak ediliyor

ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda son durum merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı&#039;nda son durum merak ediliyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Uzaktan Eğitim, Öğretmenler, Seminer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan alabildiği bir platformdur. Özellikle seminer dönemlerinde ve yoğun eğitim süreçlerinde yaşanan erişim problemleri, öğretmenler arasında "ÖBA çöktü mü? "sorusunu gündeme getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uzaktan eğitim platformu olan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), özellikle mesleki gelişim ve seminer dönemi başlangıcında yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

Milyonlarca öğretmenden gelen yoğun şikayetler, platforma erişim sağlanamadığı ve çökme yaşandığına dair iddiaları berabere getirdi.

ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda son durum merak ediliyor - 1. Resim

10 KASIM ÖBA ÇÖKTÜ MÜ? 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ÖBA'nın çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. 

10-14 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil mesleki çalışmalarının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), üzerinden çevrim için olarak başladı. Bu kapsamda, sisteme aynı anda giren yüzlerce öğretmen, ilk saatlerde yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşadı.

ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda son durum merak ediliyor - 2. Resim

Sisteme girişte sorun yaşanılıyorsa, kalabalık saatlerin dışını (akşam geç saatler ya da erken sabah) tercih edilebilir. Taracıyı önbelleğini temizlenmesiyle beraber yeniden deneme yapılması tavsiye ediliyor. ÖBA mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak denenebilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MEB'in 10 Kasım törenini yasaklayıp "Kapıları kilitleyin" talimatı verdiği iddiası yalanlandıHatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
GTA 6 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi ertelendi - HaberlerGTA 6 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi ertelendiBugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 10 Kasım 2025 maç takvimi belli olduBugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyor - HaberlerBugün Uzak Şehir var mı? 10 Kasım Kanal D yayın akışı araştırılıyorTOKİ başvuru değerlendirme ne zaman sonuçlanır? - HaberlerTOKİ başvuru değerlendirme ne zaman sonuçlanır?TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak? - HaberlerTOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, hangi bankaya yatırılacak?10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek? - Haberler10 Kasım BUSKİ su kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...