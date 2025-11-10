ÖBA çöktü mü? Öğretmen Bilişim Ağı'nda son durum merak ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uzaktan eğitim platformu olan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), özellikle mesleki gelişim ve seminer dönemi başlangıcında yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

Milyonlarca öğretmenden gelen yoğun şikayetler, platforma erişim sağlanamadığı ve çökme yaşandığına dair iddiaları berabere getirdi.

10 KASIM ÖBA ÇÖKTÜ MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ÖBA'nın çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

10-14 Kasım tarihleri arasındaki ara tatil mesleki çalışmalarının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), üzerinden çevrim için olarak başladı. Bu kapsamda, sisteme aynı anda giren yüzlerce öğretmen, ilk saatlerde yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşadı.

Sisteme girişte sorun yaşanılıyorsa, kalabalık saatlerin dışını (akşam geç saatler ya da erken sabah) tercih edilebilir. Taracıyı önbelleğini temizlenmesiyle beraber yeniden deneme yapılması tavsiye ediliyor. ÖBA mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak denenebilir.