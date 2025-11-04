Dijital dünyanın devleri arasında yer alan WhatsApp'ta erişim sorunları yaşanıyor. 4 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı gözlemleniyor.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, WhatsApp'a erişmekte zorluk yaşadıklarını aktarıyor.

Kullanıcılar zaman zaman uygulamaya giriş yapamadıklarını ve mesajlaşmakta problem yaşadıklarını bildiriyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? 4 Kasım’da erişim sorunu yaşayanlar araştırıyor!

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları, 4 Kasım 2025 tarihinde WhatsApp'a giriş yapamayınca gündem bir anda değişti.

Kullanıcılar platformun çöküp çökmediğini sorgularken, uzmanlar erişim sorunlarının geçici olabileceğini ve teknik bir aksaklıktan kaynaklanabileceğini vurguluyor.

WhatsApp yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılacak duyurular yakından takip ediliyor.

Kullanıcılar, erişim problemlerinin kısa sürede çözülmesini talep ediyor.

4 KASIM WHATSAPP ERİŞİM SORUNU

Milyonlarca kullanıcı, 4 Kasım 2025 Salı günü WhatsApp'ta erişim sorunları yaşıyor.

Kullanıcıların mesajları iletilemiyor, fotoğraf ve video gibi medya dosyaları gönderilemiyor.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan erişim sorunuyla birlikte gözler, WhatsApp yetkilileri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara çevrildi.