Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda sonuçların açıklandığını duyurdu.
Bakan Bak mesajında şu sözlere yer verdi:
Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.
9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.
Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr
Ayrıntılar geliyor...
