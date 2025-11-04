Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs, Kredi, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Osman Aşkın Bak, Başvuru, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda sonuçların açıklandığını duyurdu. 

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı - 1. Resim

Bakan Bak mesajında şu sözlere yer verdi:

Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.

9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.

Sonuçlar için: http://turkiye.gov.tr

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Altında 'kademeli' strateji! İslam Memiş, Kasım planını açıkladı, rotayı bambaşka yere çevirdiHacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada iddianame tamamlandı! 10 şüpheli hakkında istenilen ceza belli oldu - Gündem10 şüpheli hakkında istenilen ceza belli oldu!İmamoğlu'nun babası ve oğlu için yurt dışına çıkış yasağı! Yarın ifade vermeleri bekleniyor - GündemHasan ve Selim İmamoğlu’na yurt dışı yasağı!Ankara'da dikkat çeken görüntü: Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisini boşalttı - GündemKılıçdaroğlu ofisini boşalttıBahçeli'den Demirtaş çıkışı! İşte 'Terörsüz Türkiye' açıklamasının şifreleri - GündemBahçeli'den Demirtaş çıkışı! İşte 'Terörsüz Türkiye' açıklamasının şifreleriProf. Dr. Naci Görür’den Sındırgı uyarısı: Yer kabuğu geriliyor! - GündemProf. Dr. Naci Görür’den Sındırgı uyarısıDiş hekimliği fakültesinde skandal! Eğitmen, başörtülü öğrenciyi hedef alıp aşağıladı - GündemBaşörtülü öğrenciye akılalmaz sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...