İmamoğlu'nun babası ve oğlu için yurt dışına çıkış yasağı! Yarın ifade vermeleri bekleniyor

İmamoğlu'nun babası ve oğlu için yurt dışına çıkış yasağı! Yarın ifade vermeleri bekleniyor

- Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla yarın ifade vermeleri beklenen Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

YARIN İFADE VERECEKLER 

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan ve Selim İmamoğlu'nun üzerlerine atılı "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından dosyadaki deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat yazısı yazıldı.

Şüpheler hakkında sulh ceza hakimliğince "yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, şüphelilerin ifadelerini yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verecekleri öğrenildi.​​​​​​​

