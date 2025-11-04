Ankara'da dikkat çeken görüntü: Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisini boşalttı
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir kullandığı Ankara’daki çalışma ofisini boşalttı. Gazeteci Murat Çelik, "Bir dönemin sonu gelmiş belli ki" notuyla görüntüleri paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisini boşaltma kararı aldı.
Bir dönem yoğun siyasi görüşmelere ev sahipliği yapan ve tartışmalara konu olan ofis, geçtiğimiz aylarda 43 milyon TL bedelle satışa çıkarılmış ancak gelen tepkiler üzerine satıştan vazgeçilmişti.
"BİR DÖNEMİN SONU..."
Gazeteci Murat Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Kılıçdaroğlu’nun ofisinde taşınma hazırlıklarının başladığını belirterek, “Nakliye aracına taşınmayı bekleyen koltuk… Bu görüntüler çok şey ifade ediyor. Bir dönemin sonu gelmiş belli ki” ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU KANADINDAN AÇIKLAMA VAR
Öte yandan Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, mevcut ofisin küçük olması nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremediğini, bu yüzden daha büyük bir çalışma alanına taşındıklarını belirtti.