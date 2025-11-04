Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gebze'de 3 bina daha tahliye edildi

Gebze'de 3 bina daha tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yan yana bulunan 3 binada oluşan hasar nedeniyle tahliye kararı alındı. 13 dairede yaşayan 42 kişi tahliye edilirken, binalar mühürlendi.

Geçtiğimiz hafta Gebze'de bulunan bir bina çöktü, 4 kişi hayatını kaybetti. Ardından bölgedeki bazı binalar tahliye edildi. Bugün de İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 dairenin bulunduğu 4 katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştu.

42 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler binada inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonrasında 3 binadaki 13 dairede yaşayan 42 kişi tahliye edildi. 3 dükkan ve binalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin talimatıyla mühürlendi.

Gebze'de 3 bina daha tahliye edildi - 1. Resim

BELEDİYE TESİSLERİNE YERLEŞTİRİLDİLER

Tahliye edilen vatandaşlardan 26'sı Darıca ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Balyanoz Eğitim Tesisleri’ne yerleştirildi. Diğer bina sakinleri ise yakınlarının yanına gitti.

Gebze'de 3 bina daha tahliye edildi - 2. Resim

Ekipler çevredeki diğer binalarda da inceleme başlattı.

Gebze'de 3 bina daha tahliye edildi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Romanyalı kadın, Konya'da Müslüman olup Zehra ismini aldıGalatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı: 2 önemli eksik var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selahattin Demirtaş'tan, Bahçeli'nin tahliye çağrısına ilk cevap: Tabuları yıktı - GündemDemirtaş'tan, Bahçeli'nin çağrısına ilk cevapAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine tepki: Sadece 'kes, kopyala, yapıştır' tarzıyla yapılan konuşmalar - GündemÇelik'ten Özel'e: 'Kes, kopyala, yapıştır' konuşmalarEkrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek - Gündemİmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecekCumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul ettiLeman'daki skandal karikatürü çizmişti! Doğan Pehlevan hakkında bir iddianame daha - GündemPehlevan hakkında bir iddianame daha!Bahçeli'nin sözlerinin ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatından ilk açıklama - GündemSelahattin Demirtaş'ın avukatından ilk yorum
Sonraki Haber Yükleniyor...