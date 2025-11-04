AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine tepki: Sadece 'kes, kopyala, yapıştır' tarzıyla yapılan konuşmalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarına cevap verdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece 'kes, kopyala, yapıştır' tarzıyla yapılan konuşmalar. Sayın Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."