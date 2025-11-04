Napoli - Eintracht Frankfurt maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antonio Conte yönetimindeki Napoli, grupta aldığı beklenmedik sonuçlarla eleştirilirken bu akşamki maçta puanını 6’ya çıkarmak istiyor. Frankfurt ise Galatasaray galibiyetiyle başladığı Devler Ligi macerasında zirve yarışı için mücadeleye devam ediyor.

NAPOLİ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı İtalya’da devam ediyor. Napoli ile Eintracht Frankfurt arasındaki kritik mücadele, Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye’de Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. İnternet üzerinden Tabii platformuna giriş yaparak da maç izlenebilecek.

NAPOLİ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli - Eintracht Frankfurt maçı 4 Kasım Salı günü sahne alacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 20.45 olarak açıklandı.

NAPOLİ - EİNTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Neres

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Doan, Larsson, Chaibi, Brown, Gotze, Knauff, Burkardt

NAPOLİ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇINDA CAN UZUN OYNAYACAK MI?

Eintracht Frankfurt’un genç yıldızı Can Uzun, Heidenheim maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecine alınmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun uyluk kasında yaşanan sakatlık nedeniyle yaklaşık 5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.