Haberler > Haberler > Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu!

Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu!

- Güncelleme:
Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 4. hafta mücadeleleriyle sürerken İtalyan devi Juventus sahasında Portekiz temsilcisi Sporting’i konuk edecek. Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı merak ediliyor. Kenan Yıldız'ın yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüşü gündemde yer buldu.

Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı sorgulanıyor. Teknik direktör değişikliği sonrası ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Juventus’ta gözler hem takımın yeni oyun düzeninde hem de sakatlığını atlattığı belirtilen genç yıldız Kenan Yıldız’da olacak. 

Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu! - 1. Resim

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması kapsamında oynanacak Juventus - Sporting mücadelesi Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Torino’da oynanacak olan dev mücadele şifreli yayınlanacak.

Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu! - 2. Resim

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

Juventus ile Sporting Lizbon arasında oynanacak kritik karşılaşma 4 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Allianz Stadyumu’nda oynanacak maç Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu! - 3. Resim

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Diz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Kenan Yıldız’ın durumu maç öncesi merak konusu olmuştu. İtalyan basınından gelen bilgilere göre milli futbolcu sakatlığını atlattı. Kenan Yıldız'ın Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alması bekleniyor. Kenan Yıldız’ın ilk 11’de başlayıp başlamayacağı maç saatinde belli olacak.

Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu! - 4. Resim

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, L. Kelly, F. Gatti, A. Cambiaso, K. Thuram, M. Locatelli, F. Conceição, K. Yıldız, W. McKennie, D. Vlahović

Sporting Lizbon: R. Silva, G. Vagiannidis, Z. Debast, G. Inácio, M. Araújo, M. Hjulmand, H. Morita, G. Quenda, F. Trincão, P. Gonçalves, L. J. Suárez

‘Nursel Ergin ile Mutfak Bahane’ yeni sezon heyecanıyla geliyor! Tarih belli oldu
