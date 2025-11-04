Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel 11 belli oldu!

Juventus - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman, Kenan Yıldız oynayacak mı sorgulanıyor. Teknik direktör değişikliği sonrası ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Juventus’ta gözler hem takımın yeni oyun düzeninde hem de sakatlığını atlattığı belirtilen genç yıldız Kenan Yıldız’da olacak.

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması kapsamında oynanacak Juventus - Sporting mücadelesi Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Torino’da oynanacak olan dev mücadele şifreli yayınlanacak.

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

Juventus ile Sporting Lizbon arasında oynanacak kritik karşılaşma 4 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Allianz Stadyumu’nda oynanacak maç Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Diz sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Kenan Yıldız’ın durumu maç öncesi merak konusu olmuştu. İtalyan basınından gelen bilgilere göre milli futbolcu sakatlığını atlattı. Kenan Yıldız'ın Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alması bekleniyor. Kenan Yıldız’ın ilk 11’de başlayıp başlamayacağı maç saatinde belli olacak.

JUVENTUS - SPORTİNG LİZBON MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, L. Kelly, F. Gatti, A. Cambiaso, K. Thuram, M. Locatelli, F. Conceição, K. Yıldız, W. McKennie, D. Vlahović

Sporting Lizbon: R. Silva, G. Vagiannidis, Z. Debast, G. Inácio, M. Araújo, M. Hjulmand, H. Morita, G. Quenda, F. Trincão, P. Gonçalves, L. J. Suárez