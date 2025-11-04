Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur futbolseverlerin gündeminde! UEFA Şampiyonlar Ligi lig formatında her takım toplam 8 maç oynuyor. Galatasaray geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Ajax ise henüz galibiyetle tanışamazken 0 puanla 36. son basamakta yer alıyor.

GALATASARAY AJAX'A YENİLİRSE NE OLUR?

Galatasaray mağlup olursa 6 puanda kalır. Sarı-kırmızılaların ilk 8 için gereken doğrudan son 16 bileti zora girer. 9 ile 24. sıralar arasındaki play off hattında kalabilmek için kalan maçlarda puan zorunluluğu artar.

İlgili Haber Galatasaray Ajax maçı hakemi kim? Benoit Bastien yönettiği maçlar ve kariyeri

GALATASARAY AJAX'I YENERSE NE OLUR?

Galatasaray kazanırsa puanını 9’a çıkarır. Temsilcimiz galibiyet ile ilk 8 hedefini güçlendirerek doğrudan son 16 için kritik bir avantaj sağlar. Rakiplerin puan kaybıyla birlikte Galatasaray'ın ilk 8 bandına girme ihtimali de artmış olur.

GALATASARAY AJAX BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beraberlikte Galatasaray'ın puanı 7’ye yükselir. Sarı-kırmızılıların berberlikte play off hattında kalma ihtimali sürerken ilk 8 yarışı için var gücü ile mücadele etmeye devam etmesi gereki,yor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray 3 maç sonunda 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 2025-26 lig aşaması genel tablosunda 14. sırada bulunuyor. Averajı ise -1.

İlk 8 doğrudan son 16 bileti verirken 9 ile 24 arasındaki takımlar play off oynuyor. 25 ile 36 sıralar ise turnuvaya veda ediyor.