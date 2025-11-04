Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Ajax&#039;a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi Puan Durumu
Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Ajax, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında mücadele veren Galatasaray, lig aşamasındaki 4. karşılaşmasında Ajax’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan alacağı sonuca göre ilk 8 hedefi doğrultusunda kritik bir yol ayrımına girecek. Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur şekillenmeye başladı.

Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur futbolseverlerin gündeminde! UEFA Şampiyonlar Ligi lig formatında her takım toplam 8 maç oynuyor. Galatasaray geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Ajax ise henüz galibiyetle tanışamazken 0 puanla 36. son basamakta yer alıyor.

Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi Puan Durumu - 1. Resim

GALATASARAY AJAX'A YENİLİRSE NE OLUR?

Galatasaray mağlup olursa 6 puanda kalır. Sarı-kırmızılaların ilk 8 için gereken doğrudan son 16 bileti zora girer. 9 ile 24. sıralar arasındaki play off hattında kalabilmek için kalan maçlarda puan zorunluluğu artar. 

Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi Puan Durumu - 2. Resim

GALATASARAY AJAX'I YENERSE NE OLUR?

Galatasaray kazanırsa puanını 9’a çıkarır. Temsilcimiz galibiyet ile ilk 8 hedefini güçlendirerek doğrudan son 16 için kritik bir avantaj sağlar. Rakiplerin puan kaybıyla birlikte Galatasaray'ın ilk 8 bandına girme ihtimali de artmış olur.

Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi Puan Durumu - 3. Resim

GALATASARAY AJAX BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beraberlikte Galatasaray'ın puanı 7’ye yükselir. Sarı-kırmızılıların berberlikte play off hattında kalma ihtimali sürerken ilk 8 yarışı için var gücü ile mücadele etmeye devam etmesi gereki,yor.

Galatasaray Ajax'a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Şampiyonlar Ligi Puan Durumu - 4. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray 3 maç sonunda 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 2025-26 lig aşaması genel tablosunda 14. sırada bulunuyor. Averajı ise -1.

İlk 8 doğrudan son 16 bileti verirken 9 ile 24 arasındaki takımlar play off oynuyor. 25 ile 36 sıralar ise turnuvaya veda ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD’den Gazze için yeni plan! 'Türkiye'nin kararı BM’ye bağlı'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 Kasım Gaziantep hava durumu: Gaziantep'te bugün hava nasıl, yağmur var mı? - Haberler4 Kasım Gaziantep hava durumu: Gaziantep'te bugün hava nasıl, yağmur var mı?18-30 yaş anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi? - Haberler18-30 yaş anne babasının üzerine ev olanlar TOKİ'ye başvurabilir mi?Vapur seferleri iptal mi? 4 Kasım İDO ve Şehir Hatları sefer durumları - HaberlerVapur seferleri iptal mi? 4 Kasım İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarıGünler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gece ne zaman? - HaberlerGünler ne zaman uzamaya başlıyor, en uzun gece ne zaman?Bugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu! - HaberlerBugün okullar tatil mi, 4 Kasım İstanbul'da eğitime ara verildi mi? İstanbul'da yoğun sis etkili oldu!Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerAjax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...