Adana'da bir otomobil markete daldı! Yaralılar var
Adana'da S.Ş.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak markete daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, 1 kişinin saniye ile canını kurtardığı anlar kamera tarafından görüntülendi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında S.Ş. (24) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen H.B.'ye (29) kısmen çarpıp ardından markete daldı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
