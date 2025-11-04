Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da bir otomobil markete daldı! Yaralılar var

Adana'da bir otomobil markete daldı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da S.Ş.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak markete daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, 1 kişinin saniye ile canını kurtardığı anlar kamera tarafından görüntülendi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında S.Ş. (24) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen H.B.'ye (29) kısmen çarpıp ardından markete daldı. 

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ahmet Davutoğlu "MOSSAD'dan talimat alıyor" dedi; Ümit Özdağ küplere bindi: Cesaretin varsa...ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken enflasyon ve faiz tahminleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpsultan'da gece yarısı vinç dehşeti! Mahalleli deprem oluyor zannetti - 3. SayfaEyüpsultan'da gece yarısı vinç dehşeti! Deprem zannettiler5 katlı binada patlama sonrası alevler yükseldi! Kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu - 3. Sayfa5 katlı binada patlama sonrası alevler yükseldiÇöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı! "Beni araştır" diyerek tehditler savurdu - 3. SayfaÇöp kamyonu şoförüne levyeyle saldırdı!Bursa’da dehşet! 20 yaşındaki kadın 45 yerinden bıçaklandı - 3. Sayfa20 yaşındaki kadın 45 yerinden bıçaklandıAdana'da feci olay: Silah tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü! - 3. SayfaSilah tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü!29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında yeni gelişme - 3. Sayfa29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...