Adana'da bir otomobil markete daldı! Yaralılar var

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında S.Ş. (24) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen H.B.'ye (29) kısmen çarpıp ardından markete daldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.