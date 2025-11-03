Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da feci olay: Silah tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü!

Adana&#039;da feci olay: Silah tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü!
Adana'da bir kahvehanede çıkan tartışmada 76 yaşındaki bir şahıs, aracından aldığı av tüfeğiyle bir kişiyi vurup öldürdü. Silahın önce tutukluk yaptığı olay sonrası kaçan zanlı, lastiğini şişirmek için girdiği akaryakıt istasyonunda polis tarafından suç aletiyle yakalandı.

Adana'da, kahvehanede çıkan tartışmada bir kişi, aracından aldığı av tüfeğiyle karşısındakine ateş açmak istedi ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada adam kaçmaya çalışırken, şüpheli ise yeniden doldurduğu tüfekle adamı vurarak öldürdü. Zanlı, otomobilinin lastiğini şişirmek için girdiği bir akaryakıt istasyonunda polis tarafından yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Mumcuoğlu (58) kahvehanede oturduğu sırada yanına M.Ç. (76) geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı.

Adana'da feci olay: Silah tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü! - 1. Resim

SİLAHI TUTUKLUK YAPTI AMA YİNE DE ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle M.Ç., aracından av tüfeği çıkartıp Mumcuoğlu’na doğru tetiğe bastı fakat silah tutukluk yaptı. Bu sırada Mumcuoğlu da kaçmaya başladı. Silaha doldur boşalt yapan M.Ç., adamın arkasından ateş açtı. Açılan ateş sonucu kasığından yaralanan Mumcuoğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. M.Ç. ise otomobiliyle kaçtı.

Adana'da feci olay: Silah tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü! - 2. Resim

YAKINLARI, OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mumcuoğlu’nun öldüğünü belirledi. Acı haberi alan Mumcuoğlu’nun yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Yapılan incelemelerin ardından Mumcuoğlu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da feci olay: Silah tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü! - 3. Resim

LASTİĞİ ŞİŞİRMEK İÇİN GİRDİĞİ İSTASYONDA YAKALANDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Ç.'nin peşine düştü. Aracının plakasından PTS geçişlerine bakılan şüphelinin, D-400 kara yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi D 400 kara yolunda lastiği patlayan aracına hava basmaya girdiği akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı M.Ç., emniyete götürüldü.

