Vapur seferleri iptal mi? 4 Kasım İDO ve Şehir Hatları sefer durumları

Gece boyunca etkisini sürdüren sis, sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşları zorladı. Köprü geçişleri, sahil yolları ve ana arterlerde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar indi. Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 07.50 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü. Peki, Vapur seferleri iptal mi? İDO ve Şehir Hatları çalışıyor mu?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımına dair endişeler arttı. Boğaz çevresinde görüş mesafesi yer yer düşse de İDO ve Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre şu an için iptal edilen bir sefer bulunmuyor. Seferler planlanan şekilde devam ediyor ancak hava koşullarına bağlı olarak gün içinde değişiklik olabileceği hatırlatılıyor.

4 KASIM İDO VE ŞEHİR HATLARI SEFER DURUMLARI

Şehir Hatları resmi duyuru sayfasında, iptal edilen herhangi bir seferin olmadığı belirtildi. Tüm hatların normal sefer saatlerine göre devam ettiği açıklandı.

İDO da güncel duyurularında herhangi bir sefer iptali paylaşmadı. Şu anda tüm deniz otobüsü seferleri planlandığı şekilde sürüyor.

Hem Şehir Hatları hem de İDO, vatandaşların güncel bilgilere ulaşabilmesi için resmi internet sitesi ve mobil uygulamaların takip edilmesini öneriyor.