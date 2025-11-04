Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi!

Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün yağmur var mı sorgulanırken sağanak dalgası Trakya’dan yurda giriş yapacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

İstanbul’un batı kesimleri de gece saatleriyle birlikte yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının Marmara genelinde 4-6 derece birden düşmesi bekleniyor.

Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi! - 1. Resim

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün Yozgat, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray'da yağmur beklenirken Edirne ve Kırıklareli'nde de sağanak beklentisi açıklandı. 

Yarın itibarıyla İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Samsun, Giresun ve Ordu'da da yağışlar etkili olacak.

Yurt genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanakların yanı sıra yer yer kuvvetli rüzgarların da etkili olacağı belirtiliyor.

Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi! - 2. Resim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi! - 3. Resim

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Bugün yağmur var mı? Meteoroloji sağanak yağış uyarısı verdi! - 4. Resim

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

