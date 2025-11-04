Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Banu Alkan'a acı haber! Kardeşi Osman Alkan başını kaldırıma çarpıp öldü

Banu Alkan’a acı haber! Kardeşi Osman Alkan başını kaldırıma çarpıp öldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Ünlü oyuncu Banu Alkan’ın kardeşi, 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde can verdi.

Feci olay, Altınkum Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Osman Alkan yürürken aniden dengesini kaybedip yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Alkan’ın başına aldığı darbe sonucu vefat ettiğini belirledi. 
Osman Alkan’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Banu Alkan, kardeşinin ani ölümüyle büyük bir üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

