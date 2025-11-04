11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ve Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Recep Uçar

2025-2026 sezonunun geride kalan bölümünde teknik direktörleriyle yollarını ayıran Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne Konyaspor da eklendi.

SÜPER LİG'DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Trandyol Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde teknik direktör değişikliğine giden takımlar şöyle:

Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel

Antalyaspor Emre Belözoğlu, Erol Bulut

Kayserispor Markus Gisdol, Radomir Djalovic

Eyüpspor Selçuk Şahin, Orhan Ak

RAMS Başakşehir Çağdaş Atan, Nuri Şahin

Fenerbahçe Jose Mourinho, Domenico Tedesco

Beşiktaş: Ole Gunnar Solskaer, Sergen Yalçın

Gaziantep FK: İsmet Taşpınar Burak Yılmaz

Konyaspor: Recep Uçar, Çağdaş Atan