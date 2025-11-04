Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Trendyol Süper Lig'de yaprak dökümü son sürat devam ediyor. Son olarak Samsunspor'a 3-1 kaybeden Konyaspor'da yönetim, Recep Uçar ile yolların ayrılmasına karar verdi. Uçar'ın vedasıyla birlikte 11 haftada 9 takım

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ve Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha - 1. Resim
Recep Uçar

2025-2026 sezonunun geride kalan bölümünde teknik direktörleriyle yollarını ayıran Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne Konyaspor da eklendi.

SÜPER LİG'DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Trandyol Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde teknik direktör değişikliğine giden takımlar şöyle:

Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel
Antalyaspor Emre Belözoğlu, Erol Bulut
Kayserispor Markus Gisdol, Radomir Djalovic
Eyüpspor Selçuk Şahin, Orhan Ak
RAMS Başakşehir Çağdaş Atan, Nuri Şahin
Fenerbahçe Jose Mourinho, Domenico Tedesco
Beşiktaş: Ole Gunnar Solskaer, Sergen Yalçın
Gaziantep FK: İsmet Taşpınar Burak Yılmaz
Konyaspor: Recep Uçar, Çağdaş Atan

11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

