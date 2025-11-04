11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Trendyol Süper Lig'de yaprak dökümü son sürat devam ediyor. Son olarak Samsunspor'a 3-1 kaybeden Konyaspor'da yönetim, Recep Uçar ile yolların ayrılmasına karar verdi. Uçar'ın vedasıyla birlikte 11 haftada 9 takım
Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ve Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
2025-2026 sezonunun geride kalan bölümünde teknik direktörleriyle yollarını ayıran Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne Konyaspor da eklendi.
SÜPER LİG'DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ
Trandyol Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde teknik direktör değişikliğine giden takımlar şöyle:
Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel
Antalyaspor Emre Belözoğlu, Erol Bulut
Kayserispor Markus Gisdol, Radomir Djalovic
Eyüpspor Selçuk Şahin, Orhan Ak
RAMS Başakşehir Çağdaş Atan, Nuri Şahin
Fenerbahçe Jose Mourinho, Domenico Tedesco
Beşiktaş: Ole Gunnar Solskaer, Sergen Yalçın
Gaziantep FK: İsmet Taşpınar Burak Yılmaz
Konyaspor: Recep Uçar, Çağdaş Atan