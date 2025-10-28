Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor: Yeni adresi resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, bu sezon sadece 2 galibiyet alabildi. Ankara temsilcisinde kötü gidişat sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılıyor.

"VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞTIK"

Ajansspor'da yer alan habere göre; Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Bugün Ankara’da olacak" ifadelerini kullandı.

13 MAÇTA 0,77 PUAN ORTALAMASI

Volkan Demirel, son olarak çalıştırdığı Bodrum FK'deki görevinden 3 Şubat 2025 tarihinde ayrılmıştı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Bodrum FK'nin başında çıktığı 13 maçta 0,77'lik puan ortalaması yaptı.