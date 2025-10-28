Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor: Yeni adresi resmen açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görevine son veriliyor. Başkent kulübünün basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, son olarak Bodrum FK'de görev yapan Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Volkan Demirel ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, bu sezon sadece 2 galibiyet alabildi. Ankara temsilcisinde kötü gidişat sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılıyor.

"VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞTIK"

Ajansspor'da yer alan habere göre; Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Bugün Ankara’da olacak" ifadelerini kullandı.

13 MAÇTA 0,77 PUAN ORTALAMASI

Volkan Demirel, son olarak çalıştırdığı Bodrum FK'deki görevinden 3 Şubat 2025 tarihinde ayrılmıştı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Bodrum FK'nin başında çıktığı 13 maçta 0,77'lik puan ortalaması yaptı.

