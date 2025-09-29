Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü: Hayat asla eskisi gibi olmayacak!

Serie A ekibi Napoli'nin formasını giyen Romelu Lukaku'nun babası, bir dönem Gençlerbirliği'nde de top koşturan Roger Lukaku (58), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da hayatını kaybetti.

ROGER LUKAKU'NUN TÜRKİYE KARİYERİ

Belçika'da FC Boom, RFC Seresien, Beerschot, Mechelen, Oostende takımlarında forma giyen Roger Lukaku, 1996 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Başkent ekibinde bir sezon geçirip 33 maça çıkan Lukaku, 2'si Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olmak üzere toplam 4 gol attı. Lukaku'nun Galatasaray filelerini havalandırdığı Türkiye Kupası maçı uzatmalar dahil 1-1 sona ermiş; kırmızı-siyahlı takım, müsabakayı penaltı atışları sonucu 18-17 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.

LUKAKU'DAN BABASINA VEDA: BANA BİLDİĞİM HER ŞEYİ ÖĞRETTİN

Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaştı. 32 yaşındaki golcü futbolcu, nostaljik kareye, "Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sana sonsuza dek minnettarım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni korudun ve kimsenin yapamayacağı gibi bana yol gösterdin. Bir daha asla eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşlarım akıyor. Tanrı bana kendimi yeniden inşa etme gücü verecek. Her şey için teşekkür ederim babam" notunu düştü.