Haberler > Spor > Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü: Hayat asla eskisi gibi olmayacak!

Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü: Hayat asla eskisi gibi olmayacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 58 yaşında hayatını kaybetti. Eski bir futbolcu olan Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği'nin başarısı için mücadele etmiş; Galatasaray'a karşı penaltı atışları sonucu 18-17 kazandıkalrı Türkiye Kupası maçında gol atmıştı.

Serie A ekibi Napoli'nin formasını giyen Romelu Lukaku'nun babası, bir dönem Gençlerbirliği'nde de top koşturan Roger Lukaku (58), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'da hayatını kaybetti.

ROGER LUKAKU'NUN TÜRKİYE KARİYERİ

Belçika'da FC Boom, RFC Seresien, Beerschot, Mechelen, Oostende takımlarında forma giyen Roger Lukaku, 1996 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Başkent ekibinde bir sezon geçirip 33 maça çıkan Lukaku, 2'si Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olmak üzere toplam 4 gol attı. Lukaku'nun Galatasaray filelerini havalandırdığı Türkiye Kupası maçı uzatmalar dahil 1-1 sona ermiş; kırmızı-siyahlı takım, müsabakayı penaltı atışları sonucu 18-17 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.

Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü: Hayat asla eskisi gibi olmayacak! - 1. Resim

LUKAKU'DAN BABASINA VEDA: BANA BİLDİĞİM HER ŞEYİ ÖĞRETTİN

Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaştı. 32 yaşındaki golcü futbolcu, nostaljik kareye, "Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sana sonsuza dek minnettarım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni korudun ve kimsenin yapamayacağı gibi bana yol gösterdin. Bir daha asla eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşlarım akıyor. Tanrı bana kendimi yeniden inşa etme gücü verecek. Her şey için teşekkür ederim babam" notunu düştü.

Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü: Hayat asla eskisi gibi olmayacak! - 2. Resim

