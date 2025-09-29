Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzaydan gelen gizemli cisim Arjantin'i ayağa kaldırdı! Kaynağı hala çözülemiyor

Uzaydan gelen gizemli cisim Arjantin'i ayağa kaldırdı! Kaynağı hala çözülemiyor

- Güncelleme:
Uzaydan gelen gizemli cisim Arjantin&#039;i ayağa kaldırdı! Kaynağı hala çözülemiyor
Arjantin’in kuzeyindeki Puerto Tirol kasabasında gökyüzünden düşen dev bir karbon fiber silindir, hem halkı hem de yetkilileri şoke etti. Yaklaşık 1,7 metre uzunluğundaki ve 1,2 metre çapındaki gizemli cismin kaynağı hala belirlenemedi.

Arjantin’in kuzeyindeki Puerto Tirol’de gökyüzünden düşen büyük bir karbon fiber silindir, yerel halkı ve yetkilileri şaşkına çevirdi. 

Yaklaşık 1,7 metre uzunluğunda ve 1,2 metre çapındaki dev silindirin üzerinde seri numarası ve valf sistemi bulundu. Nesne, saçı andıran siyah liflerle kaplıydı.

POLİS VE BOMBA UZMANLARI ALARMA GEÇTİ

Sabah 06.30 sularında cismi gören arazi sahibi hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Bomba uzmanları, silindirin patlayıcı ya da tehlikeli madde içermediğini doğruladı. Ardından bölgeye 100 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu.

Uzaydan gelen gizemli cisim Arjantin'i ayağa kaldırdı! Kaynağı hala çözülemiyor - 1. Resim

UZAY ÇÖPÜ ŞÜPHESİ: SPACEX Mİ, ÇİN ROKETİ Mİ?

Chaco Emniyet Müdürlüğü tarafından cismin bir roket yakıt tankı kapsülü olduğun doğrulandı. 

Yerel raporlar, parçanın yakın zamanda gerçekleşen bir SpaceX görevinden kalmış olabileceğini iddia ederken, bazı kaynaklar ise geçtiğimiz hafta Çin kıyılarından fırlatılan Jielong-3 roketine işaret etti.

Uzaydan gelen gizemli cisim Arjantin'i ayağa kaldırdı! Kaynağı hala çözülemiyor - 2. Resim

UZAY ENKAZI TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) verilerine göre, yalnızca geçen yıl 1.200’den fazla sağlam uzay nesnesi Dünya atmosferine yeniden girdi. Şu anda yörüngede 10 santimetreden büyük 45.000’den fazla parça ve milyonlarca küçük enkaz bulunuyor. 

GİZEM HALA ÇÖZÜLMEDİ

Yetkililer, tüylü silindirin kesin kaynağını araştırmaya devam ediyor. Uzmanlar, cismin uzay enkazı olduğuna neredeyse emin, fakat hangi roketten geldiği henüz netleşmedi.

