Altın ve diğer değerli metaller yalnızca Dünya’nın çekirdeğinde hapsolmadı. Dünya’nın en değerli hazinesi sandığımızdan çok daha derinden geliyor. Bilim insanları, altın ve diğer değerli metallerin yalnızca çekirdekte kilitli kalmadığını, volkanik hareketlerle katman katman yukarı taşındığını tespit etti.

DÜNYA’NIN KALBİNDEN SERVET FIŞKIRIYOR Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre altın ve rutenyum gibi metaller, çekirdek ile manto arasındaki sınırdan yukarı doğru hareket ediyor. Maddelerin milyonlarca yıl boyunca volkanik faaliyetlerle mantoya, oradan da yüzeye ulaştığı fark edildi.

HAWAİİ LAVLARINDA DİKKAT ÇEKEN İZLER Göttingen Üniversitesi’nden Dr. Nils Messling liderliğindeki ekip, Hawaii’deki lav akıntılarından alınan kaya örneklerini inceledi. Analizlerde rutenyum ve altın izlerine rastlandı. Bu metallerin, Dünya’nın ilk oluşum döneminden bu yana çekirdekte bulunduğu biliniyordu. Araştırmacılar, lavlardaki kimyasal izlerin tipik manto yapısıyla örtüşmediğini, meteorit kökenli de olmadığını aktardı. Veriler, çekirdekten yukarı doğru süren yavaş ama sürekli bir metal akışına işaret etti.

ÇEKİRDEK SANDIĞI KADAR KAPALI DEĞİL Çalışmada yer alan Profesör Matthias Willbold, bulguların Dünya’nın çekirdeğine bakışı değiştirdiğini söyledi. “Sonuçlar, çekirdeğin düşünüldüğü kadar izole olmadığını gösteriyor” ifadesi paylaşıldı. Araştırmaya göre yüzlerce katrilyon ton aşırı ısınmış manto kayası, çekirdek-manto sınırından yükselerek Hawaii gibi volkanik bölgeleri besliyor. Bu süreç, altın ve platin gibi metallerin yüzeye taşınmasında kilit rol oynuyor.

DEĞERLİ METALLERİN KÖKENİ YENİDEN YAZILIYOR Bilim insanları, Dünya’daki altının yüzde 99,95’inden fazlasının hâlâ çekirdekte bulunduğunu ancak çok küçük bir kısmının magma yoluyla yukarı taşındığını aktardı. Söz konusu bulgular, altın ve diğer değerli metallerin yeryüzündeki dağılımına dair ezberleri bozdu. Araştırma, levha tektoniği, manto hareketleri ve volkanik sıcak noktaların işleyişine dair yeni soruları da beraberinde getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası