NASA tarih verdi: Ay’da tren yolculuğu hayal olmaktan çıkıyor

NASA, insanlığın Ay’a dönüş hazırlıklarını hızlandırdı. Artemis 2 misyonunun tarihi 5 Şubat 2026’ya çekildi ve dört astronotun 50 yıl sonra ilk kez Ay yörüngesine çıkacağı duyuruldu. Aynı zamanda Ay’da raylı ulaşımı mümkün kılacak FLOAT projesi ikinci aşamaya geçti.

NASA, Ay’a dönüş hazırlıklarını hızlandırıyor. Artemis 2 misyonunun tarihi 5 Şubat 2026’ya çekildi. Dört astronotun yaklaşık 10 gün boyunca Ay yörüngesinde kalacağı görev, 50 yıl sonra insanlığın Ay’a dönüşü için ilk adım olacak. Aynı zamanda, Ay’da tren yolculuğunu mümkün kılacak FLOAT projesi de ikinci aşamaya geçti.

İNSANLI ARTEMİS 2 GÖREVİ ÖNE ÇEKİLDİ

NASA, daha önce Nisan 2026 için planlanan Artemis 2’yi iki ay erkene aldı. Bu görevde Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman ve Jeremy Hansen’den oluşan dört kişilik mürettebat, Orion kapsülüyle Ay’ın yörüngesine gidecek. Yaklaşık 10 gün sürecek uçuşta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek, ancak Artemis 3’te gerçekleştirilecek iniş için sistem testleri yapacak.

NASA yetkilisi Lakiesha Hawkins, “Tarihin ön sırasındayız: 50 yıl sonra Ay’a geri dönüyoruz” dedi. Artemis 3’ün 2027’de yapılması planlanıyor. Ancak inişte kullanılacak SpaceX’in Starship HLS modülü hâlen test aşamasında.

AY'DA TREN YOLCULUĞU: FLOAT PROJESİ

NASA aynı zamanda, Ay’da demiryolu sistemi kurma hedefiyle başlatılan “Flexible Levitation on a Track” (FLOAT) projesinde ikinci aşamaya geçtiğini açıkladı.

Projeyi yürüten Jet İtki Laboratuvarı mühendisi Dr. Ethan Schaler, “Ay’da güvenilir, otonom ve verimli yük taşımacılığı sağlayacak ilk demiryolu sistemini inşa etmek istiyoruz” dedi.

FLOAT sistemi, doğrudan Ay yüzeyine serilecek esnek raylar üzerinde manyetik robotların hareket etmesine dayanıyor. Bu robotlar, yaklaşık 1,6 km/saat hızla yük taşıyabilecek. Sistem, 2030’larda kurulması planlanan Ay üslerinin kritik altyapısı olarak görülüyor.

AY YARIŞINDA YENİ PERDE

NASA’nın hedefi, 2030’a kadar kalıcı Ay üsleri kurmak. Çin ve Rusya da benzer planlar üzerinde çalışıyor. Tüm aktörler, su barındırdığı düşünülen güney kutbu bölgesine inmeyi hedefliyor.

