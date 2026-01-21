Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 27 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası adeta can pazarına dönüştü.

Sapanca ilçesi Uzunkum mevkisinde, Ankara istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

TEM Otoyolunda zincirleme facia: 1 ölü, 3ü ağır 19 yaralı

BİR ÖLÜ, 27 YARALI VAR

Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara yönü geçici olarak trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

