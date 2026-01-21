TEM Otoyolu'nda zincirleme facia: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 27 kişi yaralandı.
- Sakarya TEM Otoyolu'nun Sapanca geçişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
- Kazaya yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.
- Bir kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır toplam 27 kişi yaralandı.
- Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası adeta can pazarına dönüştü.
Sapanca ilçesi Uzunkum mevkisinde, Ankara istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
BİR ÖLÜ, 27 YARALI VAR
Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara yönü geçici olarak trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.