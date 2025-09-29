İzmir'de korkutan anlar! Devrilen tır viyadükte asılı kaldı
İzmir'in Bornova ilçesinde devrilen taş yüklü tır, viyadükte asılı kaldı. Hafif yaralanan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde, saat 10.00 sıralarında liman yönüne giden taş yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tırın kupası, yaklaşık 8 metrelik viyadükten aşağıya sarkarak askıda kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü İrfan Öngen (48), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan Öngen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan caddede, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.