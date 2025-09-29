Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de korkutan anlar! Devrilen tır viyadükte asılı kaldı

İzmir'de korkutan anlar! Devrilen tır viyadükte asılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

İzmir'in Bornova ilçesinde devrilen taş yüklü tır, viyadükte asılı kaldı. Hafif yaralanan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, saat 10.00 sıralarında liman yönüne giden taş yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tırın kupası, yaklaşık 8 metrelik viyadükten aşağıya sarkarak askıda kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de korkutan anlar! Devrilen tır viyadükte asılı kaldı - 1. Resim

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü İrfan Öngen (48), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan Öngen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de korkutan anlar! Devrilen tır viyadükte asılı kaldı - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan caddede, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de korkutan anlar! Devrilen tır viyadükte asılı kaldı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Madrid derbisinde büyük hata! 'Alonso, Arda Güler'den özür dilemek zorunda kaldı'Tuyan Ülkem kimdir, kaç yaşında? Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in hayatı araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da öldürüp, Özbekistan'a kaçtı! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı - 3. SayfaKorkunç cinayette sır perdesi aralandıManisa'daki katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... - 3. SayfaManisa'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı!Eşini öldürdü, aynı tüfekle intihar etti! 3 çocuk hem öksüz hem yetim kaldı - 3. SayfaEşini öldürdü, aynı tüfekle intihar etti!Eskişehir’de sıradışı olay: Yaralı kayboldu, şüpheliler yakalandı! - 3. SayfaSırra kadem basan bu kez yaralı oldu!İzmir'de kanlı gece: 33 yaşındaki adamın ölüm anı kamerada - 3. Sayfa33 yaşındaki adamın ölüm anı kameradaİstanbul'da komşu dehşeti! Genç kadın 17 yerinden bıçaklandı - 3. SayfaKomşusu 17 yerinden bıçakladı
Sonraki Haber Yükleniyor...