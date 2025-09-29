İzmir'de korkutan anlar! Devrilen tır viyadükte asılı kaldı

İzmir'in Bornova ilçesinde, saat 10.00 sıralarında liman yönüne giden taş yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tırın kupası, yaklaşık 8 metrelik viyadükten aşağıya sarkarak askıda kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü İrfan Öngen (48), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan Öngen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan caddede, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.