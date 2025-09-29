Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eşini öldürdü, aynı tüfekle intihar etti! 3 çocuk hem öksüz hem yetim kaldı

Eşini öldürdü, aynı tüfekle intihar etti! 3 çocuk hem öksüz hem yetim kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle öldüren Sait Kurt, aynı silahla intihar etti. Çiftin cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesinde dün korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; eşi Sait Kurt (30) ile boşanma aşamasında olan ve bu nedenle ağabeyinin evinde kalan 3 çocuk annesi İpek Kurt (24) arasında tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte Sait Kurt yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İpek Kurt'a 1 el ateş etti.

Eşini öldürdü, aynı tüfekle intihar etti! 3 çocuk hem öksüz hem yetim kaldı - 1. Resim

KENDİ KAFASINA SIKTI

Eşini vuran Sait Kurt, ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sait Kurt (30)
Sait Kurt (30)

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Sait ve İpek Kurt'un cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Orman Genel Müdürlüğü daimi işçi alımı başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve şartları açıklandıMerkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yatırımcılar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir’de sıradışı olay: Yaralı kayboldu, şüpheliler yakalandı! - 3. SayfaSırra kadem basan bu kez yaralı oldu!İzmir'de kanlı gece: 33 yaşındaki adamın ölüm anı kamerada - 3. Sayfa33 yaşındaki adamın ölüm anı kameradaİstanbul'da komşu dehşeti! Genç kadın 17 yerinden bıçaklandı - 3. SayfaKomşusu 17 yerinden bıçakladıEmniyet 18 ilde operasyon başlattı! 984 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - 3. SayfaEmniyet 18 ilde operasyon başlattı!Gaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar etti - 3. SayfaGaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar ettiErzurum'da boya fabrikasında yangın! - 3. SayfaErzurum'da boya fabrikasında yangın! Ekipler bölgede
Sonraki Haber Yükleniyor...