Eşini öldürdü, aynı tüfekle intihar etti! 3 çocuk hem öksüz hem yetim kaldı

Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesinde dün korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; eşi Sait Kurt (30) ile boşanma aşamasında olan ve bu nedenle ağabeyinin evinde kalan 3 çocuk annesi İpek Kurt (24) arasında tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte Sait Kurt yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İpek Kurt'a 1 el ateş etti.

KENDİ KAFASINA SIKTI

Eşini vuran Sait Kurt, ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sait Kurt (30)

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Sait ve İpek Kurt'un cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.