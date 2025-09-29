Drone tehdidi Avrupa’yı karıştırdı: Danimarka’ya Fransız askerleri gidiyor

Fransız Ordusu’nun açıklamasına göre, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde Kopenhag’da yapılacak zirve öncesi güvenliği sağlamak amacıyla bir Fennec helikopteri, aktif anti-drone sistemleri ve 35 askerden oluşan özel müfreze Danimarka’ya konuşlandırıldı.

'MÜTTEFİKLERİMİZLE DAYANIŞMA' MESAJI

Fransız Ordusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müttefiklerimizle dayanışma, kararlılık ve duyarlılık” ifadesini kullandı. Açıklamada, gönderilen askeri personelin görev süresinin zirve boyunca devam edeceği kaydedildi.

DRONE TEHDİDİNE KARŞI ORTAK REFLEKS

Son dönemde Avrupa’da kritik zirveler öncesinde drone tehdidine karşı güvenlik önlemleri artırılıyor.

Avrupa, son günlerde art arda yaşanan insansız hava aracı (İHA) ihlalleriyle alarma geçti. Danimarka’nın ardından Fransa’da da askeri bölgeler üzerinde tanımlanamayan drone’lar görüldü.

Fransa’nın Marne bölgesindeki Mourmelon-le-Grand askeri kampı üzerinde şüpheli uçuşlar tespit edildi. Fransız ordusu, “Birkaç drone uçuşu kaydedildi, askeri araca ait değiller” açıklamasını yaptı. Olay sonrası kampa ek güvenlik önlemleri alındı, soruşturma jandarmaya devredildi.

DANİMARKA'DA HAVAALANLARI KAPANDI

25 Eylül’de Danimarka’nın Aalborg, Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup hava üsleri üzerinde İHA’lar görüldü. Aalborg Havaalanı saatlerce kapatıldı. Savunma Bakanı Troels Lund, olayları “profesyonel bir aktörün işi” olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı Peter Hummelgard ise bu girişimleri “hibrit saldırı” şeklinde tanımladı.

Danimarka’nın en büyük askeri hava üssü Karup üzerinde de 27 Eylül gecesi bir ila iki dronun uçtuğu doğrulandı. Polis, cihazların kaynağı konusunda açıklama yapmadı.

RUSYA İHTİMALİ

Danimarka hükümeti, olayların Avrupa Birliği zirvesi öncesinde yaşanmasına dikkat çekti. Başbakan Mette Frederiksen, durumu “ülkenin kritik altyapısına yönelik en ciddi saldırı” sözleriyle değerlendirdi. NATO kaynakları, Baltık ve Kuzey Denizi’ndeki hareketlilik nedeniyle Rusya ihtimalinin masada olduğunu belirtti.

ALMANYA 'VUR EMRİ' HAZIRLIĞINDA

Öte yandan Almanya, hava sahasında artan şüpheli drone uçuşları sonrası düğmeye bastı. Berlin yönetimi, Bundeswehr’e insansız hava araçlarını belirli koşullarda düşürme yetkisi verecek yeni bir güvenlik yasası hazırlıyor. Tasarı kabul edilirse, Alman ordusu ilk kez doğrudan “vur emri” ile devreye girecek.