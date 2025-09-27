Almanya’dan Rusya’ya karşı yeni İHA planı! Orduya vur emri geliyor

Almanya, hava sahasında artan şüpheli drone uçuşları ve Avrupa genelinde yükselen güvenlik endişeleri sonrası yeni bir güvenlik yasası üzerinde çalışıyor.

Hazırlanan tasarıya göre, Alman ordusu Bundeswehr’in, belirli koşullarda insansız hava araçlarını düşürmesine yasal izin verilmesi gündemde.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Rheinische Post'a yaptığı açıklamada, "Sadece askeri güvenlikte değil, sivil savunma ve sivil koruma alanında da bir dönüm noktası yaşıyoruz" dedi.

Dobrindt, Alman ordusunun "özellikle drone savunmasında" polise yardımcı olabilmesi gerektiğini savunarak, hava güvenliği yasalarında değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Bakanlık kaynakları ise tasarının henüz onaylanmadığını, ancak çalışmaların sürdüğünü aktardı.

DRONE GÖRÜLDÜ

Yeni yasa tasarısının arka planında, Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde tespit edilen ve kaynağı bilinmeyen drone uçuşları yer alıyor. Eyalet İçişleri Bakanı Sabine Suetterlin-Waack, yerel yayıncı NDR’ye yaptığı açıklamada,

Cuma gecesi Danimarka sınırında birden fazla drone gözlemlendiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer kaç drone görüldüğünü açıklamadı.

Berlin, Moskova’ya karşı hava savunmasını güçlendirmek amacıyla bu hafta içinde kapsamlı yeni önlemler alacağını duyurmuştu.

ORDU VEREYE GİRİYOR

Tasarıya göre, insansız hava araçları insan hayatını veya kritik altyapıyı tehdit ediyorsa ve diğer önlemler yetersiz kalıyorsa, ordu direkt müdahale edebilecek.

Mevcut sistemde bu tür müdahaleler yalnızca polis yetkisi altında bulunuyordu.

Yeni düzenleme ile karar verme yetkisi Almanya Savunma Bakanlığı’na devredilecek.

ALMANYA'DA RUSYA'YI DURDURABİLRİ Mİ?

Münih’teki Bundeswehr Üniversitesi’nden uzman Verena Jackson, drone savunmasında pasif radar sistemlerinden aktif imha yöntemlerine kadar geniş bir yelpazenin bulunduğunu belirtti.

Güvenlik uzmanı Ulrike Franke, Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada, "Sinyal bozma sistemleri, drone ile operatör arasındaki iletişimi keserek aracı rotasından çıkarabilir" dedi. Franke ayrıca, "Şirketler artık drone’ları hackleyerek devre dışı bırakabilecek sistemler geliştiriyor" bilgisini paylaştı.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde Almanya, drone tehditlerine karşı Avrupa’daki en agresif yasal adımı atan ülkelerden biri olacak.