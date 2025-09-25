Avrupa diken üstünde: Fransa’da İHA alarmı!

Fransa’nın Marne bölgesindeki Mourmelon-le-Grand askeri kampı üzerinde şüpheli drone uçuşları tespit edildi.

'ASKERİYEYE AİT DEĞİL'

Fransa ordusu, L’Union gazetesine yaptığı açıklamada, “Birkaç drone uçuşu tespit edildi. Şu anda bunların kime ait olduğunu bilmiyoruz, ancak askeri araç olmadıkları kesin” dedi.

İlgili Haber Danimarka'daki 4 havalimanında İHA paniği! Aalborg saatlerce kapalı kaldı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bölgenin 10 bin hektardan fazla alanı kapsayan büyüklüğü nedeniyle cihazların nereden geldiği henüz tespit edilemedi. Olayın ardından kampa ek güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma jandarmaya devredildi.

'PROFESYONEL AKTÖR' ŞÜPHESİ!

Danimarka’da son günlerde art arda yaşanan insansız hava aracı (İHA) ihlalleri ülkeyi alarma geçirdi. Savunma Bakanı Troels Lund, havaalanları üzerinde görülen İHA’ların arkasında “profesyonel bir aktör” bulunduğunu açıkladı.

HAVAALANLARI SAATLERCE KAPANDI

25 Eylül sabahı Aalborg, Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup hava üsleri üzerinde İHA’lar tespit edildi. Aalborg Havaalanı saatlerce kapatıldı. Benzer bir olay, birkaç gün önce Kopenhag Havaalanı’nın kapanmasına yol açmıştı.

'HİBRİT SALDIRI' UYARISI Savunma Bakanı Lund, Adalet Bakanı Peter Hummelgard ile düzenlediği basın toplantısında, “Aynı anda çok sayıda yerde sistematik bir operasyondan bahsediyorsak bunun profesyonel bir aktörün işi olduğuna dair şüphe olamaz” dedi. Hummelgard ise bu olayları “hibrit saldırı” olarak nitelendirdi: “Amaç korku yaymak, bölünme getirmek ve bizi sindirmek.” KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ

Olayların, Danimarka’nın önümüzdeki hafta Kopenhag’da ev sahipliği yapacağı Avrupa Birliği zirvesi öncesinde yaşanması dikkat çekti. Başbakan Mette Frederiksen, gelişmeleri “ülkenin kritik altyapısına yönelik en ciddi saldırı” sözleriyle paylaştı.

RUSYA İDDİASI MASADA

Danimarka hükümeti, doğrudan bir bağlantı kurmaktan kaçınsa da gözler Rusya’ya çevrilmiş durumda. Son dönemde Polonya, Romanya ve Estonya hava sahasında da benzer ihlaller yaşanmış, Moskova ise tüm iddiaları reddetmişti.