Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa diken üstünde: Fransa’da İHA alarmı!

Avrupa diken üstünde: Fransa’da İHA alarmı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Avrupa diken üstünde: Fransa’da İHA alarmı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Danimarka’dan sonra bu kez Fransa’da şüpheli insansız hava araçları paniğe yol açtı. Marne bölgesindeki Mourmelon-le-Grand askeri kampı üzerinde kimliği belirsiz drone uçuşları tespit edildi.

Fransa’nın Marne bölgesindeki Mourmelon-le-Grand askeri kampı üzerinde şüpheli drone uçuşları tespit edildi.

'ASKERİYEYE AİT DEĞİL'

Fransa ordusu, L’Union gazetesine yaptığı açıklamada, “Birkaç drone uçuşu tespit edildi. Şu anda bunların kime ait olduğunu bilmiyoruz, ancak askeri araç olmadıkları kesin” dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bölgenin 10 bin hektardan fazla alanı kapsayan büyüklüğü nedeniyle cihazların nereden geldiği henüz tespit edilemedi. Olayın ardından kampa ek güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma jandarmaya devredildi.

Avrupa diken üstünde: Danimarka’dan sonra Fransa’da da İHA alarmı! - 1. Resim

'PROFESYONEL AKTÖR' ŞÜPHESİ!

Danimarka’da son günlerde art arda yaşanan insansız hava aracı (İHA) ihlalleri ülkeyi alarma geçirdi. Savunma Bakanı Troels Lund, havaalanları üzerinde görülen İHA’ların arkasında “profesyonel bir aktör” bulunduğunu açıkladı.

HAVAALANLARI SAATLERCE KAPANDI

25 Eylül sabahı Aalborg, Esbjerg, Sonderborg ve Skrydstrup hava üsleri üzerinde İHA’lar tespit edildi. Aalborg Havaalanı saatlerce kapatıldı. Benzer bir olay, birkaç gün önce Kopenhag Havaalanı’nın kapanmasına yol açmıştı.

'HİBRİT SALDIRI' UYARISI

Savunma Bakanı Lund, Adalet Bakanı Peter Hummelgard ile düzenlediği basın toplantısında, “Aynı anda çok sayıda yerde sistematik bir operasyondan bahsediyorsak bunun profesyonel bir aktörün işi olduğuna dair şüphe olamaz” dedi.

Hummelgard ise bu olayları “hibrit saldırı” olarak nitelendirdi: “Amaç korku yaymak, bölünme getirmek ve bizi sindirmek.”

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ

Olayların, Danimarka’nın önümüzdeki hafta Kopenhag’da ev sahipliği yapacağı Avrupa Birliği zirvesi öncesinde yaşanması dikkat çekti. Başbakan Mette Frederiksen, gelişmeleri “ülkenin kritik altyapısına yönelik en ciddi saldırı” sözleriyle paylaştı.

RUSYA İDDİASI MASADA

Danimarka hükümeti, doğrudan bir bağlantı kurmaktan kaçınsa da gözler Rusya’ya çevrilmiş durumda. Son dönemde Polonya, Romanya ve Estonya hava sahasında da benzer ihlaller yaşanmış, Moskova ise tüm iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Dış Haberler

Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı! İstanbul dahil birçok ile yağmur geliyorRutte, "Trump ile hemfikirim" diyerek gözdağı verdi “Gerekirse Rus uçaklarını düşürebiliriz”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rutte, "Trump ile hemfikirim" diyerek gözdağı verdi “Gerekirse Rus uçaklarını düşürebiliriz” - Dünya"Trump ile hemfikirim" diyerek gözdağı verdiMicrosoft, milyonlarca Filistinliyi izleyen sistemin fişini çekti! İsrail ordusunun verileri siliniyor - Dünyaİsrail ordusunun verileri siliniyorABD’de şoke eden emir: Yüzlerce general ve amiral acil toplantıya çağrıldı! - DünyaYüzlerce amiral acil toplantıya çağrıldı!Bosch Almanya'da 13 bin çalışanını işten çıkarıyor - DünyaAlman devinden büyük daralma planıErdoğan-Trump zirvesi dünya basınında: Ankara’nın eli güçlendi, Tel Aviv kaybetti! - Dünya"Ankara’nın eli güçlendi, Tel Aviv kaybetti!"Beyaz Saray'da tarihi zirve: Erdoğan-Trump görüşmesi başladı - DünyaBeyaz Saray'da tarihi zirve
Sonraki Haber Yükleniyor...